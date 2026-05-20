Espot defensa que Andorra no es pot permetre la doble nacionalitat perquè “buidaria de contingut” la seva identitat

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que Andorra no es pot permetre la doble nacionalitat perquè això acabaria convertint la nacionalitat andorrana en “testimonial” i la “buidaria de contingut”. Així ho ha exposat durant la roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, celebrada després de la reunió bilateral mantinguda i arran de les preguntes sorgides envers la comunitat portuguesa resident al Principat, una col·lectivitat que Espot ha situat en “8.000 i escaig persones”. “La identitat andorrana no s’entendria sense l’aportació de milers de portuguesos durant generacions”, ha afegit Espot.
Tanmateix, el mandatari governamental andorrà sí que ha volgut remarcar que Andorra afronta el debat sobre la doble nacionalitat des d’una realitat molt diferent de la d’altres estats europeus. “Un país petit com el nostre no percep la qüestió de la doble nacionalitat de la mateixa manera que un país gran”, ha afirmat, remarcant que “ho tenim recollit a la Constitució”. En aquest sentit, el dirigent ha insistit que, en el model institucional andorrà, la nacionalitat està vinculada principalment als drets polítics i no a l’accés als serveis públics: “Per a nosaltres, l’únic que dona dret és als drets polítics, perquè tot l’accés a les prestacions socials ja està garantit”.
Per la seva banda, Montenegro ha posat el punt en les relacions entre Portugal i Andorra, tot assegurant que, per a un governant portuguès, visitar el Principat és “com visitar Portugal d’alguna manera” per la nombrosa comunitat lusitana que viu i treballa al país i pels andorrans descendents de portuguesos. “Ens trobem a casa. Hi ha una complicitat de valors, lligams d’amistat culturals i una afinitat entre els nostres pobles”, ha afirmat el dirigent lusità, qui també ha volgut agrair “l’acollida que Andorra ha dispensat als nostres ciutadans”.
Així i tot, Montenegro ha reconegut igualment que la comunitat portuguesa resident al Principat “s’ha reduït”, però ha remarcat que també cal tenir en compte els descendents de portuguesos que ja no disposen de la nacionalitat lusitana. En paral·lel, però, el primer ministre ha volgut llançar un missatge ‘tranquil·litzador’ i ha assegurat que el seu Govern treballa perquè els ciutadans no hagin de marxar del país per trobar oportunitats laborals. “Estarem molt satisfets si els ciutadans no senten l’incentiu de marxar de Portugal”, ha afirmat.
Cooperació bilateral i nou acord en seguretat interior
Durant la compareixença, Espot i Montenegro també han reivindicat l’estat de les relacions bilaterals entre ambdós estats i han posat en valor la cooperació institucional consolidada fins al moment. Espot, per la seva banda, ha remarcat que el diàleg amb les autoritats portugueses és “fluid i constant” des de fa més de tres dècades i ha assegurat que Andorra i Portugal són “dels pocs països que sobresurten per la intensitat i qualitat de les relacions bilaterals”. En aquest sentit, ha recordat que existeixen quinze acords bilaterals en àmbits com la circulació de persones, la seguretat social, l’educació o els permisos de conduir, i ha anunciat la signatura d’un nou acord de cooperació en matèria de seguretat interior per gestionar “adequadament els fluxos migratoris”.
Montenegro ha defensat que la reobertura del consolat portuguès a Andorra representa “una porta d’entrada” per als ciutadans portuguesos residents i una eina per reforçar la cooperació política i econòmica entre els dos estats. I és que, tot i afirmar que encara “queda molt camí per recórrer” en l’àmbit econòmic, ha destacat que existeixen “sinergies” derivades del “capital humà” i de la relació estreta entre portuguesos i andorrans, apuntant també a les noves oportunitats de col·laboració en àmbits com la tecnologia, l’energia o el turisme, així com la voluntat de continuar impulsant la cooperació cultural i l’ensenyament de la llengua portuguesa al país.