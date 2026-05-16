L’SHA assegura que “si ens organitzem bé podem arribar a això i a molt més” i adverteix que “ara serà un no parar”

Després de liderar els càntics i encapçalar la mobilització ciutadana durant tot el recorregut a peu des de la rotonda del KM0 fins a la seu governamental, la portaveu del Sindicat de l’Habitatge, Rebeca Bonache, s’ha mostrat emocionada per la resposta ciutadana: “La veritat és que no teníem expectatives, però ha sigut una bona manifestació”, ha afirmat, destacant que la jornada ha servit per evidenciar que “si ens organitzem bé i fem una unió col·lectiva, podem arribar a això i a molt més”.
Així, Bonache ha assegurat que la mobilització reforça la posició del col·lectiu de cara a les pròximes reunions amb Demòcrates i Ciutadans Compromesos per abordar la problemàtica de l’habitatge. “Crec que des del Govern estaran mirant i pensant si de veritat han de canviar alguna coma”, ha apuntat. Pel que fa a les demandes que consideren imprescindibles, la portaveu ha remarcat que “no pot haver-hi cap desnonament sense un habitatge alternatiu”, tot denunciant que, actualment, hi ha persones que es veuen abocades a compartir habitacions, acabar en pensions o abandonar el país: “Això és una línia vermella que no permetrem”.
En aquesta línia, una altra de les reivindicacions centrals del sindicat és la creació d’un índex de preus de referència que reguli el mercat de lloguer. “No podem tenir dos índexs de preu de referència perquè hi ha dos mercats duals”, ha manifestat Bonache, defensant un únic sistema regulador vinculat al preu per metre quadrat i un registre de la propietat “clar i públic”. A més, el col·lectiu reclama que els contractes de lloguer signats el 2022 i que finalitzen el 2027 quedin inclosos dins de la futura regulació.
En aquest sentit, Bonache ha admès que el Govern no acceptarà totes les seves demandes, però ha assegurat que si s’avança cap a aquestes mesures “alguna garantia es pot fer”. “Tot és asseure’s, negociar i parlar”, ha afegit. La portaveu sindical, però, ha descartat avalar una liberalització completa del mercat de lloguer: “Un mercat lliure no, acceptaríem un mercat regulat”, ha insistit.
Sobre les possibles futures accions del col·lectiu en cas que no hi hagi avenços polítics, Bonache ha advertit que “ara serà un no parar”, ja que el sindicat continuarà reunint-se per definir els pròxims passos i mantenir la pressió al carrer. Això podria implicar la possibilitat de tallar la frontera? Tot apuntaria a que no. I és que, malgrat ser una de les opcions que s’han anat plantejant durant les darreres setmanes, la portaveu ha reconegut que és “una cosa molt delicada” i que actualment “a nivell de forces no es podria fer”, tot i admetre que “és molta gent la que està demanant-ho”.