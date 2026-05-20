Montenegro alerta que “la UE ha invertit molt amb l’Acord” i en cas de no concretar-se “deixarà de ser prioritari”

En la mateixa línia en què fa unes setmanes es va expressar el copríncep francès, Emmanuel Macron, quan alertava que dir ‘no’ a l’Acord d’associació amb la Unió Europea seria “tancar una porta que no es tornarà a obrir”, s’ha expressat aquest dimecres el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, durant la seva visita al Principat. “La UE ha invertit molt en aquest Acord i ara és un moment en què cal concretar-lo perquè, si no, deixaria de ser prioritari”, ha afirmat. De fet, ha assegurat que espera que “en vuit dies” es pugui culminar la “finalització urgent” del text
En una roda de premsa conjunta amb el cap de Govern, Xavier Espot, Montenegro ha indicat que no vol “envair la decisió del poble andorrà”, tot i que ha subratllat que és la seva “obligació” mostrar la convicció que “Andorra serà més forta amb l’Acord des del punt de vista social, econòmic i fins i tot de mobilitat”.
En aquest sentit, el primer ministre portuguès ha destacat que el text és necessari perquè “hi hagi progrés i perquè la relació entre els estats es pugui desenvolupar”. En aquest context, ha apuntat que actualment “hi ha condicions” perquè “aquesta part del procediment de l’acord pugui assolir-se a nivell dels 27 estats membres”, en referència al procés l’aval necessari dins del Consell Europeu abans de les següents fases de tramitació.
A més, ha recalcat que l’Acord afavoriria la comunitat portuguesa present a Andorra i també “tots aquells que hi volen invertir”. Així, Montenegro ha considerat que les “relacions històriques d’Andorra amb el context europeu” i “els avantatges de crear dinàmiques en àmbits com la seguretat i l’energia” s’han de veure “com una oportunitat”
Espot rebutja avançar el referèndum: “Seria una imprudència convocar-lo sense conèixer el text final”
Al seu torn, Espot ha agraït el “suport incondicional” del Govern portuguès “durant tot el procés de l’Acord”. Seguidament, i aprofitant una pregunta de la premsa portuguesa, el cap de l’Executiu ha recordat que actualment hi ha una recollida de signatures per demanar la convocatòria immediata del referèndum. “A la qual s’han sumat alguns partits de manera interessada”, ha apuntat, tot afegint que “a mi m’estranya que la gent que té tanta pressa siguin els que estan en contra del referèndum”, en referència a formacions de l’oposició com Concòrdia i Andorra Endavant.
En aquesta línia, Espot ha deixat clar que “aquest Acord no ha estat aprovat pel Consell Europeu” ni tampoc “ha estat signat per les parts negociadores”, motiu pel qual ha considerat que “seria una imprudència i una actuació inútil convocar el referèndum sense saber el text final”.
D’aquesta manera, el cap de Govern ha reiterat que “fins que no estigui signat no té sentit convocar el referèndum”, un procés que, segons ha recordat, “sempre hem dit que faríem després de l’aprovació del Parlament Europeu”, tot remarcant que, una vegada tot l’esmentat s’hagi donat, “el que farem és respectar l’opinió de la ciutadania andorrana”, ha manifestat.