El Centre Esportiu del Pas iniciarà l’1 de juny una remodelació per fases que renovarà el gimnàs i la zona aquàtica

El Comú d’Encamp iniciarà l’1 de juny les obres de remodelació del Centre Esportiu del Pas de la Casa, un projecte que es desenvoluparà per fases amb l’objectiu de mantenir l’equipament operatiu durant la major part dels treballs i minimitzar les afectacions als usuaris. La primera fase de les obres comportarà diversos canvis en els accessos i en la distribució dels espais.
Així, la biblioteca comunal, situada actualment a l’ala esquerra de l’edifici, tancarà temporalment a partir del 26 de maig per efectuar el trasllat i reobrirà el 3 de juny a la seva nova ubicació provisional, a l’ala dreta del mateix centre esportiu. L’accés a la biblioteca i a la sala polivalent s’haurà de fer a través de les escales o l’ascensor situats a l’aparcament de la planta baixa de l’edifici, al carrer del Ramal, davant de les escoles.
Els usuaris hauran d’entrar per la planta -6 de l’aparcament, situada a l’avinguda del Consell General, ja que la rampa i les escales habituals quedaran inoperatives amb l’inici dels treballs
A partir de l’1 de juny també canviarà l’entrada principal a la recepció del centre esportiu, així com l’accés a la zona aquàtica, el gimnàs i la sala de pàdel. Els usuaris hauran d’entrar per la planta -6 de l’aparcament, situada a l’avinguda del Consell General, ja que la rampa i les escales habituals quedaran inoperatives amb l’inici dels treballs. La primera fase inclou la creació d’un nou gimnàs a l’actual zona de restauració. El futur espai passarà dels 185 metres quadrats actuals als 583 metres quadrats i incorporarà cinc àrees diferenciades dedicades a activació, entrenament funcional, força guiada, força amb pes lliure i entrenament cardiovascular.
Paral·lelament, a l’espai que ocupa actualment la biblioteca s’hi habilitarà una nova sala d’activitats dirigides de 185 metres quadrats. En conjunt, la planta setena guanyarà 768 metres quadrats destinats a ús esportiu. Els treballs també contemplen la nova ubicació de la recepció del centre, la creació d’un nou accés a la pista polivalent amb entrada directa a la graderia i la construcció de nous lavabos públics.
Segona fase
La segona fase del projecte se centrarà en la remodelació de la zona aquàtica i està previst que arrenqui a finals de juny del 2027. Les obres s’allargaran fins a l’abril del 2028 i, segons el comú, es compatibilitzaran amb la preparació dels Campionats d’Europa del 2027 i els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Aquesta fase inclourà una reorganització dels espais amb circuits diferenciats segons el perfil dels usuaris, ja siguin grups escolars, nadons, estades esportives o abonats particulars. També es renovaran els vestidors, amb la creació de cabines unisex i espais diferenciats per a homes i dones.
Pel que fa a les piscines, es durà a terme la impermeabilització completa tant del vas gran com del petit per solucionar els problemes històrics de filtracions. La piscina petita es reconvertirà en una zona de relaxació amb sortidors d’aigua i jacuzzi, pensada especialment per reforçar l’oferta turística i hotelera del Pas. El projecte inclou l’ampliació de l’spa interior i exterior, la millora del bany turc i de les zones de descans, així com la creació d’un nou gimnàs de 185 metres quadrats destinat a les estades esportives i connectat amb la zona d’aigües.
A la vuitena planta també es renovarà completament la zona del jacuzzi exterior amb una nova instal·lació de més capacitat. A més, es preveu la reforma integral de la pista de pàdel, amb nova gespa artificial homologada i nous panells de metacrilat, així com la renovació del parquet de la sala polivalent. Les restriccions més importants no arribaran, però, fins a finals de juny del 2027, moment en què es preveu el tancament temporal de la piscina i dels vestidors. Durant aquest període, el comú treballarà per oferir alternatives perquè els usuaris puguin continuar utilitzant serveis de piscina fora de la vila.