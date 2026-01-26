El Servei Meteorològic manté la màxima vigilància pel risc d’allaus a causa de l’augment de temperatures i la pluja

L’augment de les temperatures previst per a aquesta nit i la pluja anunciada a cotes altes durant el matí de demà han portat el Servei Meteorològic a mantenir la màxima vigilància pel risc d’allaus. Segons l’organisme, s’esperen nombroses allaus de neu humida a tots els vessants, amb un increment del perill ja des de la matinada.
El Servei Meteorològic adverteix que el risc d’allaus de neu humida i molt humida augmentarà de manera significativa, amb la possibilitat d’allaus naturals de mida gran i, localment, molt gran. Especialment als vessants obacs, les capes profundes del mantell de neu presenten capes febles de cristalls facetats, les quals poden ser desencadenades amb facilitat. El pic d’activitat d’allaus es podria assolir fins al migdia, motiu pel qual les excursions de muntanya estan totalment desaconsellades.
Aquesta situació també pot provocar lliscaments en talussos, fet que obliga a valorar tancaments temporals de vies de comunicació exposades, especialment durant la nit. A partir del matí, la previsió indica pluja fins per sobre dels 2.000 metres en una àmplia zona del país, fet que causarà una lleugera humidificació del mantell de neu en totes les orientacions i mantindrà unes condicions d’allaus desfavorables. Les acumulacions de neu ventada més recents, sobretot a prop dels cims i a cotes altes, són especialment propenses al desencadenament.
Davant d’aquest escenari, el Cos d’Operacions Especials (COEX) ha dut a terme aquest matí tirs preventius d’allaus en diversos punts del territori, després de les nevades. Les actuacions s’han realitzat a la Guardiola, Bassers dels Corbs, Laverdú, Ransol, Sorteny i la Gavatxa, amb l’objectiu de reduir el risc i garantir la seguretat a les zones exposades.