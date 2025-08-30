Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Es preveuen que siguin intenses durant la nit, encara que no es descarta que també afectin el vespre. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Avís groc

El Servei Meteorològic ha activat l’alerta groga possibles tempestes intenses aquest diumenge al vespre

L'ambient fresc, però, ja es començarà a notar durant aquest dissabte, tot i que es preveu un dia assolellat amb núvols baixos intermitents als cims

Els dies de sol i calor cada vegada són menys freqüents al Principat i fa que les pluges arribin amb més intensitat. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic ha activat l’alerta groga per les possibles tempestes de diumenge, les quals es preveuen que siguin intenses durant la nit, encara que no es descarta que també afectin el vespre. En concret, aquestes començaran a partir de les 15.00 hores.

Això és fruit d’un nou front que arriba des del nord del continent. L’ambient fresc, però, ja es començarà a notar durant aquest dissabte, tot i que es preveu un dia assolellat amb núvols baixos intermitents als cims.

