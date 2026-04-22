  • Participants a la reunió tècnica. | SFGA/CEsteve
Cooperació transfronterera

El Servei Meteorològic enforteix la coordinació amb Catalunya i Protecció Civil davant riscos climàtics creixents

La trobada tècnica permet compartir protocols, millorar avisos i avançar en un acord per coordinar la resposta davant fenòmens adversos

El Servei Meteorològic Nacional ha impulsat aquest dimecres una reunió tècnica amb el Servei Meteorològic de Catalunya i els departaments de Protecció Civil d’Andorra i de la Generalitat amb l’objectiu d’enfortir la coordinació davant l’augment dels riscos associats als fenòmens meteorològics adversos.

La trobada, celebrada a l’edifici governamental del Prat del Rull, s’emmarca en la voluntat de reforçar la cooperació transfronterera en un context marcat pel canvi climàtic, que incrementa la freqüència i intensitat de situacions potencialment perilloses.

Durant la reunió s’han compartit procediments operatius, metodologies i formes d’organització amb l’objectiu d’harmonitzar criteris en la vigilància meteorològica i en l’emissió d’avisos. També s’han analitzat canals de comunicació i mecanismes de difusió d’alertes per millorar la coherència en la gestió de situacions adverses.

Els serveis analitzen episodis recents i sistemes d’alerta per guanyar eficàcia en la protecció de persones i béns

La sessió ha estat encapçalada, per part andorrana, pel director del Servei Meteorològic Nacional, Carles Miquel, i pel responsable de Protecció Civil, Cristian Pons. Per la banda catalana hi han participat la directora del servei meteorològic, Sarai Sarroca, i la responsable de Protecció Civil, Marta Cassany.

A més, els equips han revisat diversos episodis meteorològics recents per identificar bones pràctiques i detectar àrees de millora, amb la finalitat d’avançar cap a una resposta més coordinada i eficaç en la protecció de la població i dels béns.

En paral·lel, està previst que els departaments de Protecció Civil avancin en l’elaboració d’un acord administratiu que permeti formalitzar la cooperació tècnica existent entre ambdós territoris.

El Servei Meteorològic activa un avís taronja per vent violent al Principat, el qual baixarà a groc durant la jornada

