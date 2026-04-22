El Servei Meteorològic enforteix la coordinació amb Catalunya i Protecció Civil davant riscos climàtics creixents

El Servei Meteorològic Nacional ha impulsat aquest dimecres una reunió tècnica amb el Servei Meteorològic de Catalunya i els departaments de Protecció Civil d’Andorra i de la Generalitat amb l’objectiu d’enfortir la coordinació davant l’augment dels riscos associats als fenòmens meteorològics adversos.
La trobada, celebrada a l’edifici governamental del Prat del Rull, s’emmarca en la voluntat de reforçar la cooperació transfronterera en un context marcat pel canvi climàtic, que incrementa la freqüència i intensitat de situacions potencialment perilloses.
Durant la reunió s’han compartit procediments operatius, metodologies i formes d’organització amb l’objectiu d’harmonitzar criteris en la vigilància meteorològica i en l’emissió d’avisos. També s’han analitzat canals de comunicació i mecanismes de difusió d’alertes per millorar la coherència en la gestió de situacions adverses.
Els serveis analitzen episodis recents i sistemes d’alerta per guanyar eficàcia en la protecció de persones i béns
La sessió ha estat encapçalada, per part andorrana, pel director del Servei Meteorològic Nacional, Carles Miquel, i pel responsable de Protecció Civil, Cristian Pons. Per la banda catalana hi han participat la directora del servei meteorològic, Sarai Sarroca, i la responsable de Protecció Civil, Marta Cassany.
A més, els equips han revisat diversos episodis meteorològics recents per identificar bones pràctiques i detectar àrees de millora, amb la finalitat d’avançar cap a una resposta més coordinada i eficaç en la protecció de la població i dels béns.
En paral·lel, està previst que els departaments de Protecció Civil avancin en l’elaboració d’un acord administratiu que permeti formalitzar la cooperació tècnica existent entre ambdós territoris.