Avís groc per calor

El servei meteorològic emet un avís groc per altes temperatures al Principat durant aquesta setmana

S'espera que el dia més càlid sigui divendres i des de Protecció Civil es recomana reduir les activitats físiques en les hores de més calor

El servei meteorològic ha emès un avís groc per altes temperatures per a aquesta setmana. D’aquesta manera han informat a través de xarxes socials que la persistència de les altes pressions i la massa d’aire càlid del nord d’Àfrica han fet augmentar les temperatures, que se situen per sobre del llindar d’avís per ratxa càlida. També informen que el dia més càlid s’espera que sigui el divendres.

Davant aquest avís des de Protecció Civil s’ha difós un missatge amb consells a través de les xarxes en què es recomana reduir les activitats físiques intenses en les hores de més calor; hidratar-se sovint i protegir-se el cap; aturar-se en zones d’ombra i tenir cura dels col·lectius vulnerables, especialment gent gran i infants.