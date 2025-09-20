Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El servei alerta que aquestes pluges podran anar acompanyades d’activitat elèctrica, fet que pot incrementar el risc d’incidències puntuals. | Servei Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
Precaució en les activitats a l'aire lliure

El Servei Meteorològic activa un nou avís groc per precipitacions intenses aquest diumenge al llarg del territori

El servei adverteix que aquestes pluges podran anar acompanyades d’activitat elèctrica, fet que pot incrementar el risc d’incidències puntuals

El Servei Meteorològic ha emès un avís groc per a demà a tot el territori, vigent des de les 06.00 fins a les 18.00 hores, el qual afectarà a tot el territori, a la zona nord, sud i central. Segons la previsió, el pas d’un front provocarà precipitacions que podran ser localment intenses, sobretot a partir del migdia i durant la tarda. Aquestes pluges podran anar acompanyades d’activitat elèctrica, fet que pot incrementar el risc d’incidències puntuals. Des del Servei Meteorològic es recomana precaució en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure, especialment en zones de muntanya i proximitats de cursos d’aigua.

