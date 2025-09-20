El Servei Meteorològic activa un nou avís groc per precipitacions intenses aquest diumenge al llarg del territori

El Servei Meteorològic ha emès un avís groc per a demà a tot el territori, vigent des de les 06.00 fins a les 18.00 hores, el qual afectarà a tot el territori, a la zona nord, sud i central. Segons la previsió, el pas d’un front provocarà precipitacions que podran ser localment intenses, sobretot a partir del migdia i durant la tarda. Aquestes pluges podran anar acompanyades d’activitat elèctrica, fet que pot incrementar el risc d’incidències puntuals. Des del Servei Meteorològic es recomana precaució en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure, especialment en zones de muntanya i proximitats de cursos d’aigua.