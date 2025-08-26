Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les autoritats recomanen extremar la precaució en la mobilitat i activitats a l’aire lliure a partir de demà al vespre i durant la jornada de dijous. | Servei Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
Avís per tempestes

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per tempestes a a partir de dimecres a la tarda i fins a la matinada de djous

L'’arribada del front associat a l’ex-huracà Erin provocarà un episodi d’inestabilitat que podria deixar precipitacions intenses

El Servei Meteorològic ha activat l’avís groc per tempestes a tot el país a partir de demà dimecres al vespre i fins a la matinada de dijous. Segons les previsions, l’arribada del front associat a l’ex-huracà Erin provocarà un episodi d’inestabilitat que podria deixar precipitacions intenses, acompanyades de fortes ràfegues de vent i calamarsa.

Els avisos meteorològics assenyalen que el risc començarà a augmentar a partir de les 18.00 hores de demà i s’allargarà fins ben entrada la matinada. La zona nord, centre i sud del Principat es veuran afectades per la mateixa situació, amb major intensitat durant el vespre i nit de dimecres.

El front creuarà el Pirineu durant la matinada de dijous i mantindrà un ambient molt insegur. Les tempestes poden allargar-se fins a primera hora, i posteriorment el cel quedarà cobert per núvols baixos durant bona part de la jornada. A la tarda es preveuen nous ruixats que accentuaran la sensació d’inestabilitat. Les temperatures viuran un descens considerable, amb un ambient fresc que es notarà especialment a les cotes altes, on les màximes amb prou feines superaran els 9 graus al Pas de la Casa. A la capital, els valors es mouran entre els 14 i els 21 graus, mentre que a 1500 metres les temperatures quedaran entre els 10 i els 16. La isoterma de zero graus se situarà a 3700 metres al migdia i baixarà fins als 3200 metres a la nit, i el vent bufarà feble del sud-oest.

Amb aquest escenari, les autoritats recomanen extremar la precaució en la mobilitat i activitats a l’aire lliure a partir de demà al vespre i durant la jornada de dijous.

