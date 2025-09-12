Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'avís groc que ha activat el Servei Meteorològic. | Servei Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
Previsió meteorològica

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per acumulació de precipitacions aquest dissabte al llarg del territori

De fet, posen en relleu que es poden registrar fins a 70 mm al centre del país; en canvi, a l'extrem sud és previst que se n'acumuli molta menys

El Servei Meteorològic ha activat un avís groc per precipitacions per a aquest dissabte. Així, han especificat que les precipitacions previstes fan posar en marxa aquesta alerta per acumulació de precipitació en 24 hores. De fet, posen en relleu que es poden registrar fins a 70 mm al centre del país; en canvi, a l’extrem sud és previst que se n’acumuli molta menys.

L’alerta s’activarà ja de matinada i es mantindrà fins a les 15.00 hores d’aquest dissabte, tot i que les més intenses s’esperen de matinada i a primeres hores del matí. Durant bona part del dia, els núvols cobriran el cel i les muntanyes, i només a darreres hores del dia s’obriran tímides clarianes. De cara a la nit el cel continuarà destapant-se. Les temperatures mínimes previstes són de 13 graus a Andorra la Vella, de 10 graus a 1500 metres i de 7 graus al Pas de la Casa. Per contra, les temperatures màximes seran de 21 graus al capital, de 18 graus a 1500 metres i de 9 graus al Pas.

Així i tot, i pel que fa a diumenge, les altes pressions de l’Atlàntic guanyaran protagonisme i deixaran un diumenge assolellat. Les temperatures mínimes previstes són de 12 graus a Andorra la Vella, de 7 graus a 1500 metres i de 6 graus al Pas de la Casa. Per contra, les temperatures màximes seran de 24 graus al capital, de 22 graus a 1500 metres i d’11 graus al Pas.

Comparteix
Notícies relacionades
Inter d’Escaldes i Atlètic d’Escaldes consideren ajornar la Supercopa si la Multisegur no dona el tret de sortida
La tornada al setembre impulsa activitats extraescolars que combinen art, música i teatre amb aprenentatge
L’FC Andorra rep un Còrdova a l’alça caracteritzat per la pressió alta: “Serà un partit atractiu per l’espectador”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Jornada de portes obertes al centre caní amb la voluntat ferma de fomentar la participació ciutadana en el voluntariat
  • Societat
L’humor i la màgia de Luis Piedrahita arriben dimecres 17 de setembre a la capital amb entrades encara a la venda
  • Societat
Interior descarta una avaria greu a la Comella mentre el sindicat posa en dubte la validesa de l’estudi encarregat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça
  • Cultura, Parròquies
Ramona-Meritxell i Ventura, els noms de les noves campanes que evoquen el passat i la fe del santuari vell
  • Cultura, Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa tallers de teatre i robòtica a l’Espai Jovent per a nois i noies de 11 a 17 anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu