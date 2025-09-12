El Servei Meteorològic activa l’avís groc per acumulació de precipitacions aquest dissabte al llarg del territori

El Servei Meteorològic ha activat un avís groc per precipitacions per a aquest dissabte. Així, han especificat que les precipitacions previstes fan posar en marxa aquesta alerta per acumulació de precipitació en 24 hores. De fet, posen en relleu que es poden registrar fins a 70 mm al centre del país; en canvi, a l’extrem sud és previst que se n’acumuli molta menys.
L’alerta s’activarà ja de matinada i es mantindrà fins a les 15.00 hores d’aquest dissabte, tot i que les més intenses s’esperen de matinada i a primeres hores del matí. Durant bona part del dia, els núvols cobriran el cel i les muntanyes, i només a darreres hores del dia s’obriran tímides clarianes. De cara a la nit el cel continuarà destapant-se. Les temperatures mínimes previstes són de 13 graus a Andorra la Vella, de 10 graus a 1500 metres i de 7 graus al Pas de la Casa. Per contra, les temperatures màximes seran de 21 graus al capital, de 18 graus a 1500 metres i de 9 graus al Pas.
Així i tot, i pel que fa a diumenge, les altes pressions de l’Atlàntic guanyaran protagonisme i deixaran un diumenge assolellat. Les temperatures mínimes previstes són de 12 graus a Andorra la Vella, de 7 graus a 1500 metres i de 6 graus al Pas de la Casa. Per contra, les temperatures màximes seran de 24 graus al capital, de 22 graus a 1500 metres i d’11 graus al Pas.