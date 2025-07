Balanç del primer trimestre del 2025

El Servei d’immigració concedeix 1.832 autoritzacions de residència i treball durant el primer trimestre del 2025

El col·lectiu argentí lidera les concessions amb un 28,4%; també augmenten les autoritzacions prorrogables i les de residència no laboral

Unes 1.832 persones han obtingut les autoritzacions inicials de residència i treball durant el primer trimestre de l’any 2025, segons ha fet públic aquest dijous Estadística. Això suposa un augment del 6% respecte al mateix periode de l’any anterior. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han autoritzat 1.290, un 16,5% més que en l’any 2024, mentre que de permisos de residència i treball, se n’acorden 830, equivalent a una variació anual positiva del 21,9%.

Els permisos de residència suposen 371 autoritzacions, un 10,4% més i, respecte als permios per a treballadors fronterers, s’han assignat 66, un 5,7% menys. Passant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 403 (un 12,8% menys), mentre que les d’empreses estrangeres són 111 (disminució del 13,3%), i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (26 autoritzacions) tenen una variació nul·la respecte al primer trimestre de l’any 2024. A més s’han donat dues autoritzacions de treballadors fronterers temporals, mentre que al primer trimestre de l’any anterior se’n van acordar cinc.

En total, el 45,3% de les autoritzacions són en règim de residència i treball, el 20,3% en règim de residència i el 22% són per autoritzacions temporals. Si es secciona per nacionalitats, les altres nacionalitats són el col·lectiu més representat amb el 52,4%, seguits dels espanyols (34,6%), francesos (9,4%) i portuguesos (3,6%). Del col·lectiu d’altres nacionalitats, 410 autorlitzacions son de nacionalitats diverses, mentre que els individus amb nacionalitat argentina continuen a l’alça amb el 28,4%, seguits dels colombians amb el 16,3% i els peruans amb el 12,6%.

Quant a la distribució de les autoritzacions inicials, els únics grups amb variacions positives són el personal directiu de les empreses i de les administracions públiques amb un 20,5% (vuit autoritzacions més) i els tècnics i professionals de suport amb un 18,8% (45 autoritzacions inicials més). Els grups amb les variacions negatives més representatives són els teballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerços i els artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d’instal·lacions i maquinària, amb un 10,3% (17 autoritzacions menys) i 4% (11 autoritzacions menys), respectivament.

En total, les autoritzacions en vigor, a data del 31 de març de 2025, són de 59.520 (un 87,5% sobre el total), equivalent a una pujada del 3,3%. Entrant al detall, 54.052 d’aquestes ajudicacions són per autoritzacions prorrogables, un 3% més de les que hi havia el 31 de març del 2024. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 42.162, i les de residència són 9.896, el que representa un augment 3,2% i del 2,3%, respectivament. En el treball fronterer són 1.874, 45 més. Passant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 5.091 (+8,2%), corresponents a les quotes de temporada d’hivern, i les de treball temporal per a empreses estrangeres són 254, amb una variació negativa del 20,4%. Durant el primer trimestre del 2025, el nombre de baixes del país se situa en 237, un +15,6% respecte al mateix trimestre del 2024.

De les autoritzacions de treball temporal, el 88,5% son d’altres nacionalitats, sent la comunitat argentina la més present amb 6.031 autoritzacions. Per als peruans i colombians, les autoritzacions atorgades han estat de 1.920 i 1.131, respectivament. Ambtot, els espanyols continuen tenint una forta presència amb el 90% de representació i un 45,7% en les autoritzacions de residència i treball. D’altra banda, els espanyols son el col·lectiu amb més autoritzacions en vigor (42,9%), seguits de les altres nacionalitats (33,9%); els portuguesos (15,8%); i els francesos (7,4%). Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, destaquen les 3.004 concedides a persones de nacionalitat argentina, que representen el 26,7%.

Finalment, desglossant-ho en trams d’edat, la més present es la dels 26 al 59 anys, amb un 63,2% de les concessions. Les autoritzacions de residència difereixen significativament de la resta pel caràcter no laboral que tenen. Així, el 46,2% d’aquestes autoritzacions es troben en el tram de menys de 18 anys i el 25,3% en el tram superior o igual als 60 anys.