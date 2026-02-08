Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Periòdic d'Andorra
Mobilitat

El servei de bus comunal d’Andorra la Vella tanca el 2025 amb un augment del 8,6% i superant els 600.000 passatgers

Pel que fa a l'ús per línies, Ciutat Valls continua sent la més utilitzada, amb 349.613 viatgers, seguida de la línia de la Margineda, amb 210.776

El servei de bus comunal d’Andorra la Vella tanca el 2025 amb un total de 604.440 passatgers, una xifra que suposa un increment del 8,6% en comparació amb l’any anterior, quan se’n van registrar 556.783. “L’augment de passatgers confirma que el bus comunal dona resposta a una necessitat real de mobilitat dins la parròquia i que és una alternativa eficient al vehicle privat”, ha assenyalat el conseller de Circulació i Aparcaments de la capital, Xavier Surana, qui ha posat en relleu la importància del servei com a eina de cohesió territorial i de suport a la mobilitat sostenible.

Pel que fa a l’ús per línies, Ciutat Valls (LV) continua sent la més utilitzada, amb 349.613 passatgers, seguida de la línia de la Margineda (LM), amb 210.776 viatgers, mentre que la línia dels Serradells (LS) n’ha registrat 44.051. “És un servei que la gent fa servir cada dia, tant per anar a treballar com a l’escola o a fer gestions, i que acaba formant part de la rutina diària de molts veïns i veïnes”, ha afegit Surana.

Des del Comú d’Andorra la Vella, han esmentat, es valora molt positivament aquesta evolució i es continua treballant per adaptar el servei a les necessitats reals de la ciutadania, amb l’objectiu de millorar la mobilitat interna, reduir l’impacte del trànsit i fomentar un model de desplaçament més sostenible i accessible.

