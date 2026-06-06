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Església d’Urgell

El Seminari Diocesà d’Urgell acull la presentació del volum XXI d’Urgellia

Enguany, la publicació dedica una atenció especial al patrimoni musical de l'Església d'Urgell, amb estudis sobre les melodies de l'ofici de la festa de Sant Ermengol

El Seminari Diocesà d’Urgell va acollir la tarda de divendres la presentació del volum XXI de l’anuari Urgellia, en un acte obert al públic. La sessió ha estat presidida pel bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, i va comptar amb la presentació dels ponents a càrrec de l’Arxiver Capitular, Benigne Marquès. En la seva salutació, el bisbe va destacar que «creixem en cultura quan invertim en cultura», tot subratllant el valor de la trobada com a espai d’intercanvi i aprenentatge. Va encoratjar els assistents a gaudir i aprofundir en la lectura i l’anàlisi dels textos. Finalment, va remarcar el valor de l’escriptura i la lectura, citant Victor Hugo: «Qui llegeix viatja; conèixer les arrels és estimar-les».

L’anuari es compon d’11 articles signats per Xavier Pons, el Dr. Jesús Alturo i Dra. Tània Alaix, Benigne Marquès, el Dr. Joaquim Garrigosa, la Dra. Carme Batlle, Pere Pujol, el Dr. Joan Josep López Burniol, el Dr. Nemesi Marqués, la Dra. Montserrat Pagès, i el Dr. Joan Benavent. El volum 21, amb els seus 11 articles, aplega àmbits diversos d’història, d’art, i de patrimoni cultural.

Enguany, la publicació dedica una atenció especial al patrimoni musical de l’Església d’Urgell, amb estudis sobre les melodies de l’ofici de la festa de Sant Ermengol, i amb un ampli treball de síntesi de la tesi doctoral de Joan Benavent, que estudia les innovacions musicals a la Catedral de Santa Maria d’Urgell entre 1767 i 1836, així com el paper dels mestres de capella Maurici Espona, Jaume Balius i Bru Pagueras en aquest període.

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