  • El sector hoteler tanca el mes d'agost amb un 82,7% d’ocupació, tot destacant "la solidesa de la temporada d’estiu". | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Davallada respecte a l'any anterior

El sector hoteler tanca el mes d’agost amb un 82,7% d’ocupació, tot destacant “la solidesa de la temporada d’estiu”

Tot i quedar 3,5 punts per sota del 2024, la patronal remarca el pes dels esdeveniments culturals i esportius com La Vuelta o el FeMAP

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha tancat el mes d’agost amb una ocupació mitjana del 82,67%. La xifra és lleugerament inferior a la registrada en el mateix període de l’any passat (86,22%), però l’entitat considera que confirma “la solidesa del mes d’agost i la força d’Andorra com a destinació d’estiu”.

L’UHA atribueix els bons resultats a l’impacte d’esdeveniments culturals i esportius com el Canillo Escènic Arts, els concerts del FeMAP, el festival d’Orgue, la Vuelta a Espanya, l’itinerari urbà d’Art Públic a Ordino i l’Aplec de la Sardana d’Encamp. Tot i una davallada de 3,55 punts percentuals en comparació amb el 2024, l’entitat remarca que superar la barrera del 80% d’ocupació és un indicador positiu que consolida el mes d’agost com a moment clau de la temporada estival.

En la seva valoració, la patronal hotelera recorda que l’agost del 2024 va ser un mes “atípic i extraordinari”. L’efecte arrossegat de grans esdeveniments del juliol, com els Jocs Olímpics o les finals de la Copa del Món de BTT a la Massana, va generar una demanda excepcional que posteriorment va influir en les dades del mes següent.

En aquest context, l’UHA considera que el comportament d’aquest agost “pren encara més rellevància”, ja que consolida la fortalesa d’Andorra com a destinació turística gràcies a la diversitat dels atractius, la qualitat dels esdeveniments, el nivell dels establiments hotelers i el valor afegit de la muntanya com a espai d’oci, natura i esport.

L’associació també destaca que la temporada d’estiu no ha finalitzat, atès que el setembre forma part del període turístic. Amb les previsions actuals i l’agenda d’activitats previstes, l’UHA anticipa que el conjunt del quadrimestre juny-setembre del 2025 se situarà en línies similars —encara que lleugerament per sota— dels resultats de l’any passat, mantenint en qualsevol cas “un balanç positiu i estable per al sector”.

