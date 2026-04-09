El sector del taxi avala la centraleta única, destacant una adopció digital ràpida i una millora en l’eficiència

La posada en marxa de la centraleta única del taxi a Andorra ha estat rebuda amb una valoració majoritàriament positiva per part dels diferents actors implicats, els quals coincideixen a destacar tant la rapidesa de l’adaptació com les millores en eficiència i servei. Després dels primers dies de funcionament, el sector apunta que el canvi, tot i ser profund, està donant resultats esperançadors.
Des de l’àmbit tecnològic, el CEO de CityXerpa, Bernat Altimir, ha subratllat la velocitat amb què s’ha implementat el nou sistema. “En vuit dies hem aconseguit passar d’un model analògic a un de pràcticament 100% digital”, ha afirmat. Segons ha detallat, en aquest curt període ja s’han gestionat més de 2.500 serveis íntegrament a través de l’aplicació, amb els taxistes rebent i tramitant els trajectes digitalment.
Altimir ha remarcat que l’adopció de l’eina està sent “més ràpida de l’habitual” si es compara amb altres experiències internacionals, tant per part dels professionals com dels operadors de la centraleta. En aquest sentit, ha valorat molt positivament la resposta del col·lectiu i ha avançat que el sistema continuarà evolucionant amb la incorporació imminent de nous canals de contractació digitals, incloent-hi aplicacions específiques.
Des del col·lectiu de taxistes, la percepció també és favorable. El president de l’Associació de Taxis Interurbans, Armand Godoy, ha reconegut que es tracta d’un “canvi radical”, però ha assegurat que el retorn dels professionals està sent positiu. “Estem passant de l’analògic al tecnològic i no és evident, però la resposta és bona”, ha explicat.
Godoy ha destacat que, malgrat que encara és aviat per fer una anàlisi exhaustiva, les sensacions són clares: “S’està notant que això ho hauríem d’haver fet abans”. Segons ha indicat, la digitalització del servei està contribuint a millorar l’eficiència i facilita la gestió del dia a dia dels taxistes. A més, també ha apuntat que la nova plataforma pot suposar una oportunitat per ampliar la base d’usuaris. “No descartem que, a banda del client nacional, també puguem arribar a l’usuari estranger”, ha assenyalat.
Per la seva banda, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha celebrat la consolidació d’un procés que feia temps que es perseguia, destacant el paper del Govern i la col·laboració amb el sector per desbloquejar una situació que havia generat disfuncions en el servei. Així, Fha posat en relleu que la centraleta està funcionant correctament i que les primeres impressions són positives. “Si no hi ha crítiques negatives, això ja és un molt bon senyal”, ha afirmat. En paral·lel, ha reiterat que el nou reglament en preparació reforçarà aquest model, establint l’obligatorietat que tots els taxis operin dins d’una central de reserves.