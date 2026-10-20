El SAAS incorpora una nova tècnica làser per operar la pròstata i evitar les derivacions de pacients a l’estranger

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha incorporat l’enucleació prostàtica amb làser d’holmi (HoLEP), una tècnica quirúrgica mínimament invasiva per tractar la hiperplàsia benigna de pròstata que fins ara no s’oferia al país. Aquesta novetat permet intervenir els pacients al Principat sense necessitat de derivar-los a centres de l’estranger. De fet, l’especialista en Urologia Miguel Beltrán ja ha practicat diverses operacions a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb pacients que han rebut l’alta durant les 24 hores posteriors i sense necessitat de mantenir una sonda vesical a casa.
La hiperplàsia benigna de pròstata consisteix en un creixement no cancerós d’aquesta glàndula, habitual en homes a partir dels 50 anys, la qual pot provocar dificultats per orinar, pèrdua de força en la micció o necessitat d’anar al lavabo diverses vegades durant la nit. En els casos més avançats, fins i tot pot impedir la micció. Quan els símptomes són importants o no milloren amb medicació, es pot optar per una intervenció quirúrgica. En aquest sentit, l’HoLEP permet extreure el teixit prostàtic que provoca l’obstrucció mitjançant un làser introduït a través de la uretra, sense necessitat de practicar incisions externes.
Permet operar pròstates de qualsevol mida, incloses les de gran volum, amb menys sagnat, estades hospitalàries més curtes i una recuperació més ràpida
Entre els principals avantatges, cal destacar que aquesta tècnica permet operar pròstates de qualsevol mida, incloses les de gran volum, amb menys sagnat, estades hospitalàries més curtes i una recuperació més ràpida. Així mateix, ofereix resultats duradors i pot evitar intervencions de cirurgia oberta en determinats pacients. El procediment, el qual es pot practicar amb anestèsia general o raquídia, està especialment indicat per a homes amb símptomes urinaris moderats o greus que no responen als fàrmacs, així com per a aquells que presenten retenció urinària, infeccions recurrents, càlculs a la bufeta o episodis de sagnat.
La indicació de l’HoLEP requereix una valoració individualitzada per part de l’especialista en Urologia, amb l’objectiu de determinar si és el tractament més adequat i descartar altres possibles causes dels símptomes, com el càncer de pròstata o de bufeta. Segons el SAAS, es tracta d’una tècnica consolidada a Europa, als Estats Units i a Espanya, reconeguda entre les opcions de referència per al tractament quirúrgic de la hiperplàsia benigna de pròstata en les guies clíniques d’urologia.