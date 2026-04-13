El reagrupament familiar esdevé un fre per captar metges: “Amb el salari d’ara, alguns no poden portar la seva família”

El president del Col·legi de Metges, Albert Dorca, ha respost a les recents informacions donades per la ministra de Salut, Helena Mas, sobre la captació de talent i ha remarcat que la necessitat d’incorporar més professionals no és nova. “Fa anys que diem que el creixement d’Andorra requereix de més professionals sanitaris”, ha afirmat, tot recordant que des del col·legi “reclamem l’afluència de metges cap a Andorra”. En aquest sentit, Dorca ha assenyalat que aquesta captació es veu condicionada per la competència amb altres països, “que també estan buscant metges”, fet que dificulta fer del Principat un destí atractiu.
Segons ha indicat, Salut “ha escoltat part de les propostes” i n’ha adaptat algunes “en forma d’incentiu” per intentar millorar la part retributiva i “convertir Andorra en un destí una mica més atractiu de cara als possibles candidats a venir”. Dorca ha puntualitzat, però, que aquestes mesures “no són totes les que proposem nosaltres”, si bé ha afegit que “totes estan sobre la taula”. Pel que fa al contingut concret d’aquest paquet, ha indicat que, de moment, s’ha prioritzat la part més immediata: “Ara, segurament, es farà més la part d’intentar buscar algunes majoracions en relació amb un incentiu econòmic directe per complexitat o per edat dels pacients”.
Un altre dels punts és el reagrupament familiar, alertant que els nous topalls poden esdevenir un fre afegit a l’arribada de metges. “Segons quina és la conformació familiar, ens podem trobar que hi ha dificultats per fer aquest reagrupament familiar perquè el metge no guanya suficient”, ha explicat, un fet que, segons Dorca, pot tenir una incidència directa en la captació. “Si volem contractar un metge i li dius que d’inici amb el que guanyarà potser no pot portar els seus fills a viure amb ell, potser no vindrà”, ha advertit. Per aquest motiu, el col·legi ha plantejat la possibilitat d’analitzar “si aquests topalls de reagrupament s’han d’aplicar a tothom, o potser per algunes professions essencials o d’alt interès es poden rebaixar”.
Dubtes sobre la sobremedicació a la Comella
En relació amb el debat obert les darreres setmanes sobre una possible sobremedicació al centre penitenciari de la Comella, Dorca ha descartat que el Col·legi de Metges tingui constància de cap incidència en aquest sentit. “Nosaltres no tenim constància que hi hagi cap incidència en això”, ha afirmat, precisant, a més, que les prescripcions mèdiques no depenen de l’entitat. “Qui fa les prescripcions és un metge que s’encarrega del centre penitenciari”, ha indicat.
Així, i segons ha detallat, es tractaria d’un professional que visita els interns dins del mateix centre per evitar desplaçaments innecessaris. D’aquesta manera, l’atenció mèdica segueix un circuit ordinari: els interns són atesos a la presó i, en cas que sigui necessari, se’ls deriva a serveis externs amb l’acompanyament corresponent. “És com una visita normal”, ha assenyalat, tot i les particularitats logístiques que comporta el règim penitenciari.
“No podem pressuposar que tenen tractament de més”, ha afegit, defensant que els interns “tenen el tractament que toca, segurament a criteri del metge que els ha visitat”. Amb tot, ha admès que el context pot comportar més necessitats assistencials, especialment en l’àmbit de la salut mental. “Pot ser que pel règim d’internació tinguin més requeriments assistencials o més patologia relacionada amb angoixa”, ha apuntat, tot i insistir que això no permet “generalitzar” ni afirmar que hi hagi una sobremedicació.