Balanç 2024

El Raonador del Ciutadà adverteix que el règim de la Comella excedeix els límits d’una condemna penal

Cañada denuncia l’aïllament prolongat dels interns, l’ús generalitzat de medicació i la manca de condicions per a una reinserció efectiva

En el marc de la seva compareixença, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha posat el focus en les condicions de vida al centre penitenciari de la Comella. En aquesta línia, ha assegurat que la institució ha rebut, per primera vegada, demandes directes dels interns i ha confirmat que s’ha elaborat un qüestionari específic per tenir una fotografia clara de la situació.

Segons ha explicat, molts interns passen entre 19 i 20 hores tancats dins cel·les de 10 m², sovint compartides amb dues persones més. A més, els àpats es fan dins la cel·la i no al menjador comú. Cañada ha alertat que aquest règim prolongat pot tenir conseqüències greus a nivell mental i emocional. “Aquest règim sobrepassa el que és la condemna penal”, ha sentenciat.

Una altra dada preocupant és l’elevat ús de medicació: el juny del 2024, 72 interns prenien antipsicòtics. El Raonador ha citat el doctor Carles Mur, qui en una visita institucional va afirmar que “sense medicació, aquest aïllament seria insuportable”. Tot i reconèixer que hi ha activitats com tallers, biblioteca o gimnàs, Cañada ha remarcat que aquestes no compensen l’excés d’hores de confinament, ja que es resten del temps d’estada fora de la cel·la. “Molts joves surten igual o pitjor del que han entrat. L’aïllament, encara que sigui legal, no és un entorn humà adequat”, ha advertit.

Cañada ha defensat una revisió en profunditat de la política penitenciària andorrana i ha obert la porta a alternatives com la justícia restaurativa o un centre de règim obert, el qual posi el focus en la reinserció real. “La presó, tal com funciona actualment, no serveix per rehabilitar. Les activitats estan desconnectades i no tenen continuïtat en el temps”, ha lamentat.

També ha recordat el suïcidi d’un intern ocorregut el 31 d’octubre de 2024 com un punt d’inflexió que hauria de fer reflexionar tant el Govern com la societat. A petició de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, el Raonador va visitar el centre penitenciari i va presentar recomanacions formals.