Augment d’atencions al 2025

El Punt d’Informació a la Dona registra 31 casos en mig any, gairebé la meitat dels de tot el 2024

Les demandes se centren en problemes d’habitatge, separacions, precarietat econòmica i diverses formes de violència

El Punt d’Informació a la Dona (PID) de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha atès, des de començament d’any, un total de 31 dones. Es tracta d’una xifra destacable si es compara amb els 81 casos gestionats durant tot l’any passat.

Pel que fa a les principals problemàtiques detectades aquest 2025, la responsable del PID, Elvira Geli, assenyala que l’habitatge continua sent una de les preocupacions més recurrents. Bona part dels casos estan vinculats a processos de separació, en què moltes dones es troben desorientades i amb pocs recursos per afrontar la situació. No saben per on començar, no poden assumir el cost d’un advocat, volen iniciar una mediació o es troben atrapades en situacions en què cap de les dues parts vol abandonar el domicili compartit. En altres casos, es tracta de pisos posats a la venda, però cap dels membres de la parella pot assumir en solitari la hipoteca, i tampoc no troben alternatives d’habitatge assequibles per poder fer vida per separat.

“Sobretot és gent que fa poc que ha arribat al país i que es vol separar. Se’ls explica com han d’actuar: com buscar un advocat, com funciona la mediació o com sol·licitar un advocat d’ofici” puntualitza Geli. El PID ofereix assessorament jurídic gratuït per a consultes puntuals. Si el cas requereix un seguiment més llarg o la intervenció directa d’un advocat, se les informa sobre com accedir a l’assistència jurídica gratuïta i, si poden permetre’s un advocat privat, se les orienta per trobar el més adient. En casos específics, també es fa derivació directa al Col·legi d’Advocats.

A més, una de les noves problemàtiques detectades aquest any ha estat la del reagrupament familiar, un àmbit en què el PID ha intervingut en dos casos. Paral·lelament, des de l’ADA també s’han atès situacions relacionades amb pensions molt baixes, especialment de dones jubilades que perceben entre 250 i 400 euros mensuals i que viuen amb grans dificultats econòmiques.

En l’àmbit de la violència de gènere, Geli alerta que s’han detectat casos diversos: des de maltractaments en parelles en procés de separació o ja separades, fins a situacions greus d’assetjament sexual o, fins i tot, agressions dins la parella o per part d’amistats, especialment entre joves d’entre 18 i 22 anys. També s’han identificat casos de violència dins l’àmbit laboral. A més, des del PID es posa el focus en un fenomen sovint silenciat: situacions de violència exercida per adolescents envers les mares, especialment en famílies separades. Segons Geli, es tracta de casos en què els fills o filles, en plena adolescència, adopten actituds de menyspreu, insults i maltractament psicològic cap a la mare. Una realitat que sovint es banalitza, però que també cal visibilitzar com una forma de violència.

“Pel que fa a l’augment de la presència de casos d’assetjament laboral, ens venen dones que expliquen que reben amenaces a la feina i nosaltres les assessorem perquè recopilin proves. Si cal, les acompanyem a presentar denúncia o els expliquem que poden contactar amb Inspecció de Treball” explica Geli. Tot i l’esforç constant del servei, reconeix que sovint les professionals del PID —que estan disponibles tots els dijous de 16.30 a 20.30 h, i també per telèfon els 365 dies de l’any— senten impotència davant de casos especialment complexos, per la manca de recursos per donar una resposta completa a totes les necessitats.

El PID és un servei gratuït, confidencial i obert a totes les dones que ho necessitin, amb l’objectiu d’oferir suport, orientació i acompanyament en situacions de vulnerabilitat o violència des d’una mirada respectuosa amb cada realitat personal.