El pulmó verd d’Escaldes-Engordany augmenta gràcies a l’ampliació de 2.800 metres quadrats del Prat del Roure

Les autoritats d’Escaldes-Engordany han inaugurat aquest dimecres l’ampliació de l’espai públic i de la zona verda del Prat del Roure, un total de 2.800 metres quadrats que s’han destinat a dues parts. Per una banda, 800 metres quadrats s’han utilitzat per fer un parc infantil després de retirar l’asfalt del carrer dels Veedors i traslladar les pistes de tenis al Falgueró. Per altra banda, els 2.000 metres restants han servit per ampliar la ja existent zona verda fins als 12.000 metres quadrats.
Aquesta transformació també ha inclòs la plantació de nous arbres, entre els quals es troba l’arbre que recentment es va trasplantar des del carrer de la Unió, la instal·lació de gespa natural, la creació d’una zona de jocs per als infants i la renovació de l’enlluernat públic. Addicionalment, aquesta nova configuració també facilita la connexió entre el Prat del Roure, el carrer dels Veedors i el Clot d’Emprivat, donant continuïtat a un dels principals eixos verds i de passeig del centre de la parròquia.
«Aquesta zona sempre ha estat un espai molt agraït. Els ciutadans d’Escaldes-Engordany, però també els de fora, venen amb les famílies a jugar», ha afirmat la cònsol major, Rosa Gili, qui també ha lamentat la pèrdua d’espais verds a causa del «boom constructiu», recordant que «tots els ciutadans a vegades hem vist desaparèixer coses que malauradament ens pensàvem que eren comunals».
Pel que fa a la part alta del parc, la cònsol escaldenca, recorda que les zones on hi ha l’skate park i les pistes de basques són llogades i que aquests espais es perdrà quan els propietaris decideixin construir, tot i que ha concretat que en la reforma del pla d’urbanisme ja es va preveure que quan es basteixin les torres «es pugui alliberar una zona verda que s’afegeixi a la ja existent».