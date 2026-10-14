El PS presenta 14 al·legacions contra el mirador de l’Alt de la Capa i reclama a la corporació que n’aturi la construcció

El Comitè Local de la Massana del Partit Socialdemòcrata (PS) ha presentat 14 al·legacions al projecte de construcció del mirador de l’Alt de la Capa i reclama al comú que n’aturi l’execució i reconsideri una actuació que, segons la formació, comportaria una nova transformació del paisatge d’alta muntanya. Els socialdemòcrates qüestionen així, en un comunicat, la necessitat d’aixecar una estructura circular de més de 21 metres de diàmetre en un cim que ja ofereix vistes panoràmiques i al qual es pot accedir mitjançant camins de muntanya. «La muntanya ja ens ofereix un mirador natural extraordinari. No cal construir una estructura de més de 21 metres per gaudir d’unes vistes que ja existeixen», defensen des del comitè local, plantejant si cal continuar transformant aquests espais o preservar-ne les característiques naturals.
En aquest sentit, les al·legacions se centren en l’impacte visual de la infraestructura, les possibles afectacions sobre la fauna i els hàbitats d’alta muntanya, el transport de materials amb helicòpter i les conseqüències d’un increment de la freqüentació turística. Així, tot i reconèixer que l’emplaçament forma part del domini esquiable de Pal Arinsal i que ja disposa d’instal·lacions, el PS considera que aquesta circumstància no justifica automàticament noves construccions. Per aquest motiu, reclama que s’avaluïn els efectes del projecte tant durant les obres com en la fase de funcionament i que s’estudiï expressament l’alternativa de no executar-lo.
Així mateix, la formació posa en dubte la compatibilitat entre la voluntat de la corporació de convertir el mirador en un element arquitectònic identificatiu, visible des de diferents punts de la vall, i l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte paisatgístic. Davant d’aquesta aparent contradicció, els socialdemòcrates demanen una avaluació visual rigorosa que permeti determinar com s’integraria l’estructura en l’entorn. «El que ens hem de preguntar és si volem continuar transformant els nostres cims o si volem preservar allò que els fa especials», assenyalen a l’escrit, insistint a la vegada que la protecció del paisatge ha de tenir un pes determinant en la decisió.
«No tot allò que pot atreure visitants s’ha de construir. La Massana pot continuar promovent el senderisme, les activitats astronòmiques i la descoberta de la natura sense necessitat d’afegir una gran estructura a un cim que ja és accessible» – PS
D’altra banda, el PS qüestiona la cronologia administrativa del projecte després que el comú massanenc aprovés l’adjudicació de les obres el 28 de setembre, per un import de 892.148,54 euros, mentre que el període d’informació pública ambiental no es va iniciar fins al 8 d’octubre. En aquest punt, reclama conèixer les condicions de l’adjudicació i verificar que les observacions ciutadanes es puguin valorar abans de l’autorització i l’execució dels treballs. «L’exposició pública ha de servir per escoltar la ciutadania i, si els arguments ho justifiquen, modificar o reconsiderar un projecte. No pot quedar reduïda a un tràmit sense capacitat real d’incidir en la decisió final», han remarcat. Igualment, sol·liciten que es garanteixi l’accés electrònic a tota la documentació de l’expedient i el compliment de les garanties de participació pública previstes a la legislació ambiental.
Pel que fa a la inversió, els socialdemòcrates consideren que destinar gairebé 900.000 euros a una nova infraestructura turística obliga a reflexionar sobre les prioritats de la parròquia, si bé insisteixen que el debat principal no és únicament econòmic, sinó també ambiental i de model turístic. «No tot allò que pot atreure visitants s’ha de construir. La Massana pot continuar promovent el senderisme, les activitats astronòmiques i la descoberta de la natura sense necessitat d’afegir una gran estructura a un cim que ja és accessible», manifesten des del comitè, defensant que el patrimoni natural té valor per si mateix.
Per tot plegat, el PS insta la corporació a no iniciar actuacions irreversibles, facilitar l’accés íntegre a la documentació ambiental, urbanística i contractual i donar una resposta motivada a les 14 al·legacions presentades. També demana reconsiderar el projecte i estudiar alternatives que permetin potenciar l’atractiu natural de l’Alt de la Capa sense necessitat de construir-hi una nova infraestructura. «El millor mirador de l’Alt de la Capa ja existeix: és la mateixa muntanya. La nostra responsabilitat és preservar-la perquè les generacions futures també en puguin gaudir», conclou el Comitè Local del PS de la Massana.