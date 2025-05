Programa en marxa

El PS incorpora al seu programa la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores per millorar la competitivitat

La proposta, aprovada en el XXI Congrés, planteja una aplicació esglaonada i incentius per a les PIMES, amb l’horitzó posat en els comicis del 2027

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha aprovat una iniciativa que defensa la reducció de la jornada laboral com una de les mesures centrals del seu programa electoral per a les eleccions generals del 2027. La proposta, validada per la majoria dels delegats durant el XXI Congrés de la formació —celebrat divendres i dissabte—, planteja establir una jornada setmanal de 37,5 hores per a les empreses de més de 30 treballadors i per a l’administració pública.

En una roda de premsa posterior al congrés i celebrada aquest dilluns, convocada específicament per presentar la mesura, els portaveus Marta Pujol i Joao de Melo n’han detallat els objectius i el calendari d’implementació. Tal com ha remarcat Pujol, “el que es va aprovar és incorporar la proposta al programa per a les pròximes eleccions generals”, descartant-ne per ara l’aplicació durant la legislatura actual.

La iniciativa inclou dues opcions, tot i que només una ha obtingut el suport majoritari. La principal estableix una jornada de 37,5 hores setmanals amb caràcter obligatori per a les empreses de més de 30 treballadors, i opcional per a les petites i mitjanes empreses (PIMES), que podrien acollir-s’hi amb incentius públics. La segona opció, amb menys suport, plantejava una reducció fins a les 36 hores en empreses amb més de 20 treballadors.

El document preveu una aplicació progressiva en tres fases. La primera inclouria projectes pilot d’un any amb ajuts públics per a empreses de més de 50 treballadors. La segona, una avaluació dels resultats i la introducció de bonificacions fiscals o tecnològiques per a empreses de més de 30 empleats. Finalment, la tercera fase se centraria en les PIMES, amb ajudes específiques per implantar horaris flexibles o setmanes laborals compactades.

Per reforçar la seva proposta, el PS ha fet referència a experiències internacionals com les de França (35 hores setmanals), Espanya (amb una transició cap a les 37,5), els Països Baixos (amb una cultura laboral flexible) o el projecte pilot a Göteborg, Suècia, on una jornada de 32 hores ha tingut impactes positius en salut i productivitat. Pujol ha defensat que “diversos informes de l’Organització Internacional del Treball i de Four Day Week Global demostren que reduir la jornada pot millorar la productivitat i el benestar dels treballadors”.

De Melo ha vinculat la proposta a altres reptes estructurals del país, com la baixa natalitat i les dificultats de conciliació. “Andorra ha registrat només 501 naixements el 2024, una de les taxes més baixes del món. Calen polítiques que ajudin les famílies”, ha afirmat. Segons el portaveu, la reducció de jornada pot contribuir a revertir aquesta tendència i millorar la qualitat de vida.

Tot i reconèixer que sectors com el turisme poden presentar més dificultats per adaptar-se, De Melo ha insistit que “justament aquí caldria fer un esforç per dignificar les condicions laborals”. Ha defensat que la reducció d’hores hauria d’anar acompanyada d’un increment salarial, atès que els sous actuals “són clarament insuficients”.

El PS encara no ha iniciat contactes amb altres grups parlamentaris per buscar suports a la mesura, ja que es troba en una fase preliminar de treball intern. Amb tot, Pujol ha destacat que l’objectiu és “reforçar la competitivitat del mercat laboral andorrà i fidelitzar el personal amb condicions més atractives”.