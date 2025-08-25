El programa Enllaç preveu ampliar les places fins a 30 aquest setembre per donar cobertura a més infants amb TEA

El programa Enllaç, impulsat per Autea i el Ministeri d’Afers Socials, preveu ampliar aquest setembre de 20 a 30 les places disponibles per a famílies amb fills amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Així ho ha confirmat la psicòloga i coordinadora de programes d’Autea, Carolina Pastor, qui ha reconegut que el servei viu “una situació de col·lapse” i que hi ha sempre entre cinc i sis famílies en llista d’espera.
“Quan una família entra al programa sol fer el cicle complet de tres anys d’atenció, perquè és una intervenció allargada que requereix temps per veure resultats”, ha precisat Pastor. Segons ha afegit, no és fins passats entre sis i dotze mesos que es comencen a observar avenços, ja que l’objectiu és construir habilitats comunicatives i d’interacció educativa dins de la família, posant el punt en el fet que els perfils atesos són molt heterogenis i que cada intervenció s’adapta a l’evolució de l’infant i a les habilitats parentals.
Actualment, Enllaç atén 18 famílies sota conveni amb Afers Socials, les quals reben subvenció, i dues famílies més en places privades. El cost del servei és de 235 euros mensuals, dels quals les famílies subvencionades n’aporten 50; en el cas de places privades, assumeixen el 100% de l’import. Segons Pastor, l’ampliació de deu places es faria en un format híbrid: algunes seran totalment privades, d’altres finançades per Autea i “possiblement en els propers mesos alguna pugui ser pública”, tot i que encara no hi ha confirmació. En aquest sentit, ha explicat que han preparat l’ampliació amb una recaptació de fons i que l’associació haurà de presentar la sol·licitud d’ampliació a Afers Socials les pròximes setmanes.
Cal destacar que el programa té una durada mínima d’un any i màxima de tres, prorrogable en casos justificats per la comissió tècnica. Aproximadament la meitat de les famílies ateses es troben ja en el tercer any i algunes han superat aquest termini després de la prova pilot inicial. “La satisfacció de les famílies és molt alta i l’índex d’abandonaments és inferior al 5%”, ha remarcat Pastor. Les baixes responen principalment a expectatives no ajustades —famílies que esperaven una atenció centrada només en el nen i no en tot el sistema familiar—, a malalties, dificultats personals o situacions socioeconòmiques greus. En alguns casos, s’ha derivat a hospitals o centres especialitzats de Barcelona i Terrassa.
Parlant precisament de les derivacions, Pastor ha esmentat que aquestes arriben principalment del Servei de Salut Mental infantojuvenil i d’Afers Socials, els quals aporten “gairebé el 70% de les demandes”. També se’n reben d’altres programes d’Autea —com els de diagnòstic clínic—, d’escoles i, en menor mesura, de famílies que contacten directament. La psicòloga admet que actualment moltes derivacions “no es fan perquè saben que estem col·lapsats i no podem atendre-les”, de manera que el volum potencial de casos és superior al que reflecteixen les xifres.
Així doncs, i amb el pas de 20 a 30 places, Autea espera atendre tant les famílies que es troben en llista d’espera com noves derivacions que ja s’estan preparant des del Servei de Salut Mental i altres professionals. Cal destacar també que l’accés a les places es decideix mitjançant un protocol tècnic validat pel consell assessor d’Autea, i que el sistema de puntuació valora criteris clínics, conductuals i sociofamiliars, així como el nivell socioeconòmic i els recursos de l’entorn. “Si obríssim 50 places possiblement també s’omplirien, però la idea és ampliar progressivament fins a trobar un equilibri entre necessitats i recursos”, ha conclòs Pastor.