Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un grup de persones passejant. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Població resident en creixement constant

El Principat suma 1.908 habitants en dotze mesos i la població resident assoleix els 88.306 residents al juliol

L’increment es concentra en sis parròquies, amb Canillo al capdavant, i destaca el creixement de nacionalitats colombiana, peruana i argentina

El Principat compta amb 88.306 residents, segons l’estimació de població corresponent al 31 de juliol de 2025 publicada pel departament d’Estadística. La xifra suposa un increment del 2,2% respecte al mateix mes de 2024, equivalent a 1.908 persones més. Per parròquies, el creixement més pronunciat es registra a Canillo, amb 351 nous habitants (5,9%), seguit d’Andorra la Vella (392, 1,6%), Escaldes-Engordany (299, 1,9%), Encamp (296, 2,3%), la Massana (254, 2,1%) i Ordino (177, 3,2%). Sant Julià de Lòria és la zona amb l’augment més moderat, amb 139 residents més (1,4%).

Pel que fa a les nacionalitats, l’increment més destacat és en el grup d’“altres nacionalitats”, amb 1.086 persones més (7,6%). Els residents amb nacionalitat andorrana augmenten en 386 (1%), els de nacionalitat espanyola en 373 (1,8%) i els francesos en 200 (5,2%). Els portuguesos presenten un descens de 137 persones (-1,6%). Dins el grup d’“altres nacionalitats”, el creixement més notable correspon als colombians (328), peruans (194) i argentins (154), que en conjunt representen el 35,4% de la variació anual. La població d’entre 15 i 64 anys constitueix el 73,3% del total, mentre que l’11,1% té menys de 15 anys i el 15,7% és major de 64 anys.

En paral·lel, la població registrada als censos comunals suma 94.169 persones, un 2,1% més que al juliol de 2024. La diferència entre la xifra registrada i l’estimada és de 5.863 persones, el 6,6%, similar a la de l’any anterior. Per parròquies, la desviació percentual respecte a 2024 disminueix a Canillo (-5,1%), la Massana (-0,9%) i Sant Julià de Lòria (-0,1%), mentre que creix a Encamp (0,9%), Andorra la Vella (0,7%), Ordino (0,3%) i Escaldes-Engordany (0,1%).

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol
  • Societat
El Servei Meteorològic torna a activar l’avís groc: tempestes aquesta tarda i canícula a partir de demà
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu