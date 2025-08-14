El Principat suma 1.908 habitants en dotze mesos i la població resident assoleix els 88.306 residents al juliol

El Principat compta amb 88.306 residents, segons l’estimació de població corresponent al 31 de juliol de 2025 publicada pel departament d’Estadística. La xifra suposa un increment del 2,2% respecte al mateix mes de 2024, equivalent a 1.908 persones més. Per parròquies, el creixement més pronunciat es registra a Canillo, amb 351 nous habitants (5,9%), seguit d’Andorra la Vella (392, 1,6%), Escaldes-Engordany (299, 1,9%), Encamp (296, 2,3%), la Massana (254, 2,1%) i Ordino (177, 3,2%). Sant Julià de Lòria és la zona amb l’augment més moderat, amb 139 residents més (1,4%).
Pel que fa a les nacionalitats, l’increment més destacat és en el grup d’“altres nacionalitats”, amb 1.086 persones més (7,6%). Els residents amb nacionalitat andorrana augmenten en 386 (1%), els de nacionalitat espanyola en 373 (1,8%) i els francesos en 200 (5,2%). Els portuguesos presenten un descens de 137 persones (-1,6%). Dins el grup d’“altres nacionalitats”, el creixement més notable correspon als colombians (328), peruans (194) i argentins (154), que en conjunt representen el 35,4% de la variació anual. La població d’entre 15 i 64 anys constitueix el 73,3% del total, mentre que l’11,1% té menys de 15 anys i el 15,7% és major de 64 anys.
En paral·lel, la població registrada als censos comunals suma 94.169 persones, un 2,1% més que al juliol de 2024. La diferència entre la xifra registrada i l’estimada és de 5.863 persones, el 6,6%, similar a la de l’any anterior. Per parròquies, la desviació percentual respecte a 2024 disminueix a Canillo (-5,1%), la Massana (-0,9%) i Sant Julià de Lòria (-0,1%), mentre que creix a Encamp (0,9%), Andorra la Vella (0,7%), Ordino (0,3%) i Escaldes-Engordany (0,1%).