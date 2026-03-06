Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Persones passejant per Andorra la Vella. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

El Principat ha registrat durant l’any 2025 una població diària efectiva propera a les 136.000 persones

La població flotant registrada ha estat de 14.452.341 persones, la qual cosa representa un augment del 10% en comparació amb el 2024

La població flotant registrada a Andorra durant el 2025 ha estat de 14.452.341 persones, la qual cosa representa un augment del 10,3% en comparació amb l’any anterior. En aquest sentit, la mitjana mensual s’ha situat entorn d’1.288.178 persones, una dada que representa un increment del 9,8% respecte del mateix període, quan la mitjana es va situar en 1.172.989 persones.

Pel que fa a la població estacional, el total registrat durant el 2025 ha estat de 17.262.728 persones, la qual cosa equival a una mitjana diària de 47.295 persones presents al territori durant el període analitzat, un 6,8% més que l’any anterior. Això vol dir que el país ha tingut, de mitjana, una població diària efectiva propera a les 136.000 persones diàries, aproximadament un 53% per sobre de la seva població resident.

Pel que fa a la població equivalent, entesa com el nombre de residents a temps complet que generarien una demanda de serveis i infraestructures equivalent a la població efectivament present al territori al llarg de l’any, la xifra s’ha situat en 130.379 persones, de mitjana. Aquest valor suposa un creixement del 4,8% en comparació amb l’any 2024, en el qual la població equivalent va ser de 124.459 persones.

