El Principat al límit un altre pont de la Puríssima

Aquest pont de la Puríssima, Andorra torna a ser el centre neuràlgic de l’afluència turística. Fins aquest divendres al migdia, segons les autoritats, ja havíem entrat al Principat més de 9.000 vehicles, sumant que es preveu superar els 16.000 cotxes abans que acabi el cap de setmana llarg. La situació, ja complicada de per si pels alts nivells d’afluència, es veu agreujada per les fortes nevades previstes a totes les cotes, que han portat a activar avisos de precaució i recomanacions de teletreball per part de les autoritats per evitar col·lapsar encara més les carreteres.

Cua de vehicles a les 15.00 hores situada l’avinguda Consell d’Europa en sentit nord.

A mig matí, les cues per accedir a botigues icòniques, com les de perfumeria o moda, ja eren considerables, mentre que els restaurants han experimentat llargues esperes. Les imatges al carrer transmeten la dimensió real de la saturació: a les avingudes comercials, com ara l’avinguda Consell d’Europa o la zona de l’avinguda Meritxell, es viu una autèntica marea humana, amb centenars de persones passejant entre botigues de luxe, cafeteries i establiments que han presenciat llargues cues de comensals esperants ser atesos quan s’ha apropat l’hora de dinar.

Un accident tingut lloc a primera hora de la tarda entre un turisme amb matrícula espanyola i un autobús de la Línia L6 d’Ordino.

El trànsit, un altre dels punts calents del dia, ha superat totes les previsions. Les imatges mostren cotxes aturats en llargues cues que serpentejaven per les carreteres principals del país, i alguns turistes fins i tot es veuen obligats a travessar a peu en mig de la calçada per la densitat del trànsit. Aparcar, per altra banda, s’ha convertit en una missió gairebé impossible: tant els pàrquings privats com els públics estan penjats de cartells de “complet”. Fins i tot el popular pàrquing Valira i l’Illa Carlemany han anunciat la seva plena capacitat, un fet que evidencia la magnitud de l’afluència.

Imatge d’aquest divendres del pàrquing situat al costat del Parc Central amb totes les places emplenades.

El panorama meteorològic suma encara més pressió a la situació: el Servei Meteorològic d’Andorra ha activat avisos per fortes nevades i vent durant dissabte. Aquestes condicions podrien complicar encara més el trànsit, amb el risc d’acumulació de neu a les carreteres i la necessitat d’equipaments especials per circular. En aquest sentit, les autoritats recomanen als residents optar pel teletreball per reduir els desplaçaments i evitar congestions innecessàries.

La dilatada circulació de persones a les 15.00 hores a l’avinguda Carlemany. Alguns d’ells fent llargues cues davant dels restaurants.

Els comerços, per altra banda, gaudeixen d’aquesta afluència massiva com una oportunitat única de negoci. Maricel, responsable d’una botiga de cosmètica de la firma Oysho, destaca que “ha vingut molta gent a comprar durant tot el dia. A l’hora del dinar baixa l’afluència, però torna a haver-hi quan s’apropa la tarda. Durant tot el matí hem tingut moltíssima clientela”. Aquesta dinàmica d’afluència intermitent és habitual en jornades com aquesta, on el turisme dedica les hores centrals a la restauració i posteriorment retorna al consum.

L’afluència de persones al pas de vianants de l’Illa Carlemany a primera hora de la tarda.

Precisament al sector de la restauració, Andrés, responsable del restaurant Sauleda, confirma que “avui tot el dia, des que hem obert a les 13.00 hores, hem tingut un flux constant de gent. La majoria són turistes que venen a passar el cap de setmana i han buscat bon menjar. Avui es nota molt la pujada dels visitants i els turistes. Normalment, tenim bona clientela, però avui tot ha estat en màxims”.

Moment de llarga retenció de vehicles a l’avinguda Consell d’Europa en sentit sud.

Aquest panorama reflecteix un dels ponts més intensos de l’any, que posa a prova la capacitat logística i d’acollida del Principat. Si bé el turisme és un dels pilars fonamentals de l’economia andorrana, l’impacte de situacions com aquestes posa en evidència la necessitat de millores en la gestió de l’afluència massiva, especialment davant factors com les condicions meteorològiques adverses. Amb una previsió que apunta encara més nevades durant el cap de setmana i una major entrada de vehicles, la situació exigeix coordinació, paciència i respecte per evitar que l’experiència turística al Principat es converteixi en una prova de resistència per a tots els implicats.