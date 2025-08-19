La Vuelta torna amb dues etapes que alteraran la mobilitat amb restriccions de trànsit els dies 28 i 29 d’agost

Andorra es prepara per rebre una nova edició de La Vuelta, que enguany tornarà a situar el país al mapa internacional del ciclisme amb dues jornades decisives. Però, més enllà de l’impacte esportiu i mediàtic, l’arribada de la cursa comportarà un seguit d’afectacions viàries importants que incidiran en els residents i turistes del Principat durant dos dies.
L’objectiu és clar: “Garantir que la cursa es desenvolupi de la millor manera, però també que la ciutadania sigui atesa al màxim possible”, ha afirmat la directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra. Per aquest motiu, s’ha desplegat un ampli dispositiu policial i de protecció civil. En total, hi participaran 186 agents de policia, 130 agents de circulació 31 voluntaris, i uns 50 efectius de serveis com Protecció Civi, Mobilitat, Bombers, SUM, Creu Rja i COEX. La coordinació de totes les actuacions es farà des del Centre de Comandament Avançat situat a Pal-Arinsal.
Pel que fa a les afectacions, el dijous 28 d’agost els ciclistes entraran al país per la frontera del riu Runer cap a les 16.30 hores, provinents d’Olot, per disputar l’etapa 6, la qual passarà per la Comella i finalitzarà a la Caubella, a Pal, aproximadament a les 17.30 hores. Per aquest motiu, els talls de carretera començaran a partir de les 15.00 i s’allargaran fins després de les 18.00 hores, coincidint amb el pas dels corredors i la logística associada. Aquest tall inclourà també el servei regular d’autobusos, el qual quedarà suspès durant aquest tram horari.
“No volem tenir busos aturats i gent aglomerant-se a les parades, i per això hem decidit anul·lar el servei de totes les línies”, ha aclarit el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Policia, Ramon Torné. Per tant, des de l’organització es recomana a tothom que necessiti desplaçar-se que ho faci abans de l’inici dels talls, tenint en compte un marge de mitja hora. És a dir, si els talls comencen a les 15.00 hores, no iniciar cap recorregut després de les 14.30 hores. A excepció dels autobusos, per als turismes els talls no duraran les tres hores en totes les zones, sinó que s’aniran habilitant trams a mesura que sigui segur fer-ho, segons ha explicat el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta.
D’altra banda, per a les persones interessades en veure l’arribada de l’etapa 6, l’accés a la zona de meta quedarà restringit als vehicles particulars, però s’habilitarà el telecabina de la Massana de manera gratuïta per als espectadors. A més, a partir de dimecres ja es limitarà l’aparcament i l’accés a la zona de meta per permetre la instal·lació de tota la logística necessària. L’endemà, després de l’arribada, els equips evacuaran els vehicles fins al túnel de les Dos Valires, mentre que els autocars es desplaçaran per la carretera del coll de la Botella, a la CG-4.
Divendres, les afectacions es concentren a la capital
Pel que fa al divendres 29 d’agost, les afectacions es concentraran a Andorra la Vella. El Parc Central acollirà, des de les 11.00 hores, la concentració d’equips i el control de signatures, i a les 12.00 hores es donarà la sortida neutralitzada de la setena etapa des de l’avinguda Tarragona en direcció a Osca. Per aquest motiu, es preveuen talls i restriccions al centre de la capital entre les 11.00 i les 12.30 hores aproximadament.
Així doncs, les autoritats demanen prudència a la ciutadania i, sobretot, responsabilitat als espectadors i aficionats ciclistes que vulguin seguir la cursa sobre dues rodes. Es recorda la importància d’evitar baixar immediatament després de l’etapa per no provocar accidents i de mantenir els animals de companyia lligats en tot moment.
Des d’Andorra Turisme es remarca que la cursa suposa una finestra internacional per al Principat, ja que es retransmet a 190 països i arriba a milions d’espectadors arreu del món, i que aquestes afectacions a la xarxa viària es compensen amb la promoció i la visibilitat que rep Andorra durant aquests dos dies.