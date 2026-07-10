Les sol·licituds d’ajuts per fills a càrrec se situen en 147 durant el primer trimestre, amb una caiguda del 12,5%

En el primer trimestre d’aquest any s’han presentat 147 sol·licituds de prestacions per fills a càrrec. L’any passat en el mateix període es van sol·licitar unes 168 el que suposa una davallada del 12,5%. Així mateix, d’aquestes sol·licituds només el 75,5% s’han resolt favorablement mentre que el 19% la resolució no ha sigut favorable. La resta de sol·licitud les han arxivat o s’ha considerat que faltava la informació necessària per fer la sol·licitud, un 4,1% i un 1,4% respectivament.
Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals, les quals representen el 64% de la mateixa manera les famílies amb un sol fill també han sigut les predominants, 42,3% seguides de prop per les que tenen dos fills, 39,6%. Pel que fa als percentatges per parròquia, segons les dades d’Afers Socials, Andorra la Vella, 37,8%, és on més ajuts s’han rebut.
Per sexe i edat majoritàriament, són les dones les que reben més ajudes de manera satisfactòria amb un 83,8% i les persones amb una edat compresa entre els 25 i 60 anys representen el 90,1%. Tant els ciutadans de nacionalitat andorrana com aquells que sempre han residit al principat, o que almenys porten més de 20 anys, també representen una majoria de les ajudes rebudes amb un 30,6% i un 59,5% respectivament.