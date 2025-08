Festa Major d'Andorra la Vella

El primer contrapàs a la nova plaça del Poble emociona a Gonzàlez i entusiasma els participants de la festa

El cònsol major de la Capital destaca l’èxit de la celebració, la bona acollida de la reforma i el paper de l’Esbart Dansaire en la festivitat

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha expressat la seva satisfacció i emoció després que el tradicional ball del contrapàs, un dels actes principals de la festa major, s’hagi celebrat a la nova plaça del Poble. L’esdeveniment ha tingut un significat “especial”, ha catalogat González.

“Quan li he donat la vara al ballador li he dit: Avui inaugureu, feu el primer ball de contrapàs en aquesta nova plaça del poble. Ha estat molt emocionant i la gent molt contenta de com ha quedat”, ha relatat el cònsol. De fet, des de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella han traslladat al cònsol que amb la reforma, quan es balla no fa tanta calor, segons ha explicat el mandatari comunal.

Pel que fa al balanç global de la festivitat, el cònsol ha valorat molt positivament el desenvolupament de les activitats. “Tot ha evolucionat bé, la gent contenta, descobrint aquests espais i gaudint de la festa major, que és el que vaig dir, la fem tots plegats”, ha declarat González. Tot i que divendres va ploure i va amenaçar suspendre el pregó, es va poder tirar endavant i “l’acte va ser un èxit, igual que la resta de la programació”, ha comentat el polític. La celebració continuarà aquesta tarda i conclourà dilluns.