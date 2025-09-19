El preu de l’habitatge es manté a l’alça i s’enfila a tocar els 4.300 euros el metre quadrat, el doble que fa vuit anys

El preu de l’habitatge presenta “poca novetat”, i és que ha continuat creixent. Així ho ha afirmat aquest migdia el director de càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, Luis Alberto Fabra, mostrant que el cost mitjà al segon trimestre d’enguany arriba als 4.295 euros el metre quadrat. És a dir, la xifra més alta mai assolida, arribant a doblar la de l’any 2017 i incrementant-se un 16,4% en només un any.
Parlant concretament del preu dels pisos, aquest arriba ara als 4.498 €/m2, el que representa un 83,8% més envers fa cinc anys. Desglossant el cost per parròquia, la mitjana de l’any passat va situar Sant Julià de Lòria amb la dada més baixa: 2.585 euros el metre quadrat (-12% interanual). Sense cap sorpresa, Escaldes- Engordany i Andorra la Vella encapçalen la llista amb 5.408 i 5.106 €/m2 respectivament. En les quatre parròquies restants, la xifra balla entre els 3.177 i els 3.724 euros el metre quadrat. Per contra, el preu de l’habitatge unifamiliar a tancament del 2024 va ser de 3.256 €/m2, un 34% més en un any.
I la previsió de cara a futur, tampoc canvia. Pel que fa al preu d’oferta d’habitatge, aquest se situa als 5.753 €/m2 i “continuarà incrementant el 2025 i segurament el 2026”, ha proferit Fabra, assenyalant que pot arribar a desencadenar en un cert grau de col·lapse o d’aturada del sector. En aquest cas, el president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Casellas, ha indicat que a partir de llavors, aparentment, “anirem cap a una moderació dels preus”. “La intensitat de creixement anirà disminuint a partir de l’any vinent”, ha matisat.
Quant al preu mitjà, aquest arriba als 968.402 euros. El territori lauredià repeteix amb la mitjana més baixa respecte als pisos, amb 528.676 euros, mentre que Ordino encapçala aquesta llista amb 1.178.417 euros. En els habitatges unifamiliars, Ordino continua al capdavant amb fins a 3.131.310 d’euros.
Actualment, a Andorra hi ha 265 habitatges disponibles per llogar, amb la capital (69), Escaldes-Engordany (68) i Canillo (47) repartint-se bona part. Es tracta, doncs, “d’escassetat i alts preus”, en paraules del director de càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa. A trets generals, el lloguer només suposa el 13% de l’oferta, mentre que la compra és del 87%. Quant al lloguer, el preu per metre quadrat mitjà és de 25,10 euros.
Possibles mesures
Per fer-hi front, Fabra ha posat sobre la taula tres reflexions. Una d’elles és una que ja s’ha fet sentir al Principat, la segregació d’habitatges; també fomentar que els terrenys disponibles siguin per habitatges col·lectius, limitant així els projectes unifamiliars, i la construcció en altura. “És el problema que hem dit sempre des de l’AGIA, que hem patit bastants intervencions en el mercat de lloguer i tot això, com a conseqüència i com passa arreu del món, l’únic que fa és incrementar el preu i estressar les economies familiars”, ha comentat Casellas, assegurant que aquesta “és una realitat” que fa anys que existeix al país. Ara bé, demanat per si considera que si aixecant les intervencions el preu del lloguer es moderaria, ha respost amb un contundent “no”.