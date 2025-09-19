Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El president de l'AGIA, Gerard Casellas, i el director de càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, Luis Alberto Fabra, durant la presentació. | ANA / I.M.
Pol Forcada Quevedo
Mercat immobiliari

El preu de l’habitatge es manté a l’alça i s’enfila a tocar els 4.300 euros el metre quadrat, el doble que fa vuit anys

Actualment hi ha 265 habitatges disponibles per llogar, una xifra que només suposa el 13% de l'oferta, mentre que la compra és del 87%

El preu de l’habitatge presenta “poca novetat”, i és que ha continuat creixent. Així ho ha afirmat aquest migdia el director de càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, Luis Alberto Fabra, mostrant que el cost mitjà al segon trimestre d’enguany arriba als 4.295 euros el metre quadrat. És a dir, la xifra més alta mai assolida, arribant a doblar la de l’any 2017 i incrementant-se un 16,4% en només un any.

Parlant concretament del preu dels pisos, aquest arriba ara als 4.498 €/m2, el que representa un 83,8% més envers fa cinc anys. Desglossant el cost per parròquia, la mitjana de l’any passat va situar Sant Julià de Lòria amb la dada més baixa: 2.585 euros el metre quadrat (-12% interanual). Sense cap sorpresa, Escaldes- Engordany i Andorra la Vella encapçalen la llista amb 5.408 i 5.106 €/m2 respectivament. En les quatre parròquies restants, la xifra balla entre els 3.177 i els 3.724 euros el metre quadrat. Per contra, el preu de l’habitatge unifamiliar a tancament del 2024 va ser de 3.256 €/m2, un 34% més en un any.

I la previsió de cara a futur, tampoc canvia. Pel que fa al preu d’oferta d’habitatge, aquest se situa als 5.753 €/m2 i “continuarà incrementant el 2025 i segurament el 2026”, ha proferit Fabra, assenyalant que pot arribar a desencadenar en un cert grau de col·lapse o d’aturada del sector. En aquest cas, el president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Casellas, ha indicat que a partir de llavors, aparentment, “anirem cap a una moderació dels preus”. “La intensitat de creixement anirà disminuint a partir de l’any vinent”, ha matisat.

Evolució del preu de l’habitatge al país. | Estadística

Quant al preu mitjà, aquest arriba als 968.402 euros. El territori lauredià repeteix amb la mitjana més baixa respecte als pisos, amb 528.676 euros, mentre que Ordino encapçala aquesta llista amb 1.178.417 euros. En els habitatges unifamiliars, Ordino continua al capdavant amb fins a 3.131.310 d’euros.

Actualment, a Andorra hi ha 265 habitatges disponibles per llogar, amb la capital (69), Escaldes-Engordany (68) i Canillo (47) repartint-se bona part. Es tracta, doncs, “d’escassetat i alts preus”, en paraules del director de càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa. A trets generals, el lloguer només suposa el 13% de l’oferta, mentre que la compra és del 87%. Quant al lloguer, el preu per metre quadrat mitjà és de 25,10 euros.

Possibles mesures

Per fer-hi front, Fabra ha posat sobre la taula tres reflexions. Una d’elles és una que ja s’ha fet sentir al Principat, la segregació d’habitatges; també fomentar que els terrenys disponibles siguin per habitatges col·lectius, limitant així els projectes unifamiliars, i la construcció en altura. “És el problema que hem dit sempre des de l’AGIA, que hem patit bastants intervencions en el mercat de lloguer i tot això, com a conseqüència i com passa arreu del món, l’únic que fa és incrementar el preu i estressar les economies familiars”, ha comentat Casellas, assegurant que aquesta “és una realitat” que fa anys que existeix al país. Ara bé, demanat per si considera que si aixecant les intervencions el preu del lloguer es moderaria, ha respost amb un contundent “no”.

Comparteix
Notícies relacionades
L’USdA alerta que la paga per objectius no pot ser l’únic avenç del nou conveni del SAAS i reclama millores reals
Sessions obertes per debatre els reptes de futur del país que culminaran amb una assemblea ciutadana el 2026
La mobilitat i l’habitatge centren les principals inquietuds dels més joves en el Fòrum Transpirinenc de la Joventut

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Andorra Taste 2025 tanca la primera fase amb rècord d’inscrits i més de 1.100 congressistes d’arreu del món
  • Societat
La campanya d’estiu contra els incendis forestals finalitza amb cinc conats registrats a diferents punts del territori
  • Política, Societat
El Comú d’Andorra la Vella simplifica els tràmits del programa Reviu per afavorir l’accés de la ciutadania
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Ordino aprova la construcció del “pulmó verd” i espera tenir enllestit el projecte a l’estiu de l’any vinent
  • Parròquies, Societat
Canillo presenta la reforma del Palau de Gel i un projecte d’embelliment urbà per un cost de gairebé sis milions d’euros
  • Cultura, Parròquies
Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu