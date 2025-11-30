Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El render de les millores al Prat del Senzill. | Comú de Sant Julià de Lòria
Millores a la parròquia laurediana

El Prat del Senzill inicia la segona fase de les obres amb actuacions al parc i modificacions temporals dels serveis

El Comú de Sant Julià de Lòriahi destinarà 755.836,05 euros per renovar paviments, paisatge i instal·lar nous jocs infantils

La segona fase de les obres del parc del Prat del Senzill començarà l’1 de desembre i s’allargarà aproximadament noranta dies. Els treballs arrencaran aquest dilluns amb la delimitació de la zona d’intervenció, situada entre el pumptrack i l’espai de petanca. Tots dos equipaments continuaran oberts al públic fins a les darreres setmanes del projecte, quan s’ampliarà el recinte d’obra per completar les actuacions pendents.

Aquesta nova fase comportarà modificacions temporals en l’àrea d’aparcament, així com la inhabilitació dels lavabos i del magatzem durant el temps que durin els treballs.

El Comú destinarà 755.836,05 euros a aquesta etapa, que inclou el canvi de paviments, diverses actuacions de paisatgisme i la instal·lació de nous jocs per renovar i ampliar l’oferta lúdica del parc.

El projecte global de recuperació del Prat del Senzill va ser impulsat al començament del mandat arran del deteriorament de les instal·lacions i de la manca d’espais verds i d’oci al centre de la parròquia. Durant la primera fase, el Comú va comptar amb la participació del Consell d’Infants 2023-2024, que va proposar la creació del pumptrack, inaugurat el 13 d’octubre de 2024.

