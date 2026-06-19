El Pla nacional per a la infància i l’adolescència ja ha completat el 41% de les actuacions previstes fins al 2026

El desplegament del Pla nacional per a la infància i l’adolescència (PNIA) 2022-2026 continua avançant amb 17 de les 42 accions previstes ja finalitzades, una xifra que representa prop del 41% del total. A més, 24 actuacions es troben actualment en execució i només una resta pendent d’iniciar, segons el balanç presentat aquest divendres durant la reunió de la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència.
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha destacat que «el grau d’execució assolit demostra que el Pla no es queda en la definició de mesures, sinó que es tradueix en accions reals que arriben als centres educatius i als infants«. En la mateixa línia, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha assenyalat que «el nivell d’acompliment evidencia que les polítiques socials en matèria d’infància i adolescència ja tenen un impacte directe, especialment en la protecció i el benestar dels col·lectius més vulnerables».
Entre les actuacions ja completades hi ha projectes de sensibilització, mesures de protecció i de coneixement de les discapacitats, la creació de nous mecanismes de coordinació davant situacions de risc, així com iniciatives en l’àmbit de la salut, la formació professional i la participació ciutadana. En aquest darrer àmbit destaca la posada en marxa del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència. La reunió també ha servit per abordar altres qüestions, com les modificacions del Codi Penal derivades de l’adaptació a la Llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents, el nou reglament sobre l’obligació de presentar antecedents de caràcter sexual per als professionals que treballen amb menors i la Guia de les persones amb discapacitat.