El Periòdic recull donatius per a ARPA cedint edicions de la revista al seu estand de la Fira d’Andorra la Vella

El Periòdic ha posat en marxa una acció de recaptació amb voluntat de sostenibilitat i solidaritat al recinte comercial. L’editorial cedeix edicions de la seva revista a canvi d’un donatiu que es destinarà íntegrament a l’Associació Rescatista Protectora dels Animals (ARPA).
L’estand d’El Periòdic, situat a la zona 9A del recinte, és el punt habilitat perquè els visitants col·laborin amb el donatiu i, a la vegada, s’emportin un exemplar de la publicació. Paral·lelament, el dispositiu incorpora una activitat de participació: les persones que responen les preguntes d’un trivial reben una ampolla de vi; a més, s’ofereix un got de cervesa.
L’objectiu de la proposta és impulsar la reutilització de materials editorials i canalitzar fons cap a projectes de protecció i rescat d’animals gestionats per l’ARPA.