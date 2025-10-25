Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els donatius recaptats. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Iniciativa solidària i de reciclatge

El Periòdic recull donatius per a ARPA cedint edicions de la revista al seu estand de la Fira d’Andorra la Vella

Els visitants poden fer el donatiu a la zona 9A i endur-se una revista; també s’ofereix una ampolla de vi en respondre un trivial

El Periòdic ha posat en marxa una acció de recaptació amb voluntat de sostenibilitat i solidaritat al recinte comercial. L’editorial cedeix edicions de la seva revista a canvi d’un donatiu que es destinarà íntegrament a l’Associació Rescatista Protectora dels Animals (ARPA).

L’estand d’El Periòdic, situat a la zona 9A del recinte, és el punt habilitat perquè els visitants col·laborin amb el donatiu i, a la vegada, s’emportin un exemplar de la publicació. Paral·lelament, el dispositiu incorpora una activitat de participació: les persones que responen les preguntes d’un trivial reben una ampolla de vi; a més, s’ofereix un got de cervesa.

L’objectiu de la proposta és impulsar la reutilització de materials editorials i canalitzar fons cap a projectes de protecció i rescat d’animals gestionats per l’ARPA.

El Periòdic d’Andorra participa a la 46a Fira d’Andorra la Vella amb activitats, networking i la seva edició anual impresa

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Assandca continua recaptant fons amb la venda de samarretes solidàries a la Fira d’Andorra la Vella
Un home resulta ferit en un accident a la rotonda de la carretera de l’Obac, a Escaldes-Engordany
La Fira que ens retroba com a país

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Espot admet que l’acord amb la Santa Seu sobre despenalitzar l’avortament requerirà “jocs d’equilibris precaris”
  • Societat
La 46a Fira d’Andorra la Vella arrenca amb estands plens i veus ‘diverses’ en una jornada de participació i proximitat
  • Empresa, Societat
Grandvalira Resorts preveu incorporar 2.250 temporers d’un total de 2.800 treballadors per a aquesta temporada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
El Comú d’Andorra la Vella manté per a l’any 2027 la posada en marxa de l’Espai Capital, valorat en 15 milions d’euros
  • Parròquies, Societat
Ordino anuncia noves mesures de seguretat viària, un aparcament de 100 places i la instal·lació de radars fixos
  • Parròquies, Societat
Avancem reclama al Comú d’Encamp “preveure tots els escenaris” davant una possible venda d’accions de Saetde
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu