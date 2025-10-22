Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Periòdic reparteix durant la fira la seva única edició impresa de l’any. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Esdeveniment nacional

El Periòdic d’Andorra participa a la 46a Fira d’Andorra la Vella amb activitats, networking i la seva edició anual impresa

El diari és present al recinte comercial, a l’estand número 9A, amb propostes interactives i espais de trobada amb els lectors

El Periòdic d’Andorra participa a la 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella amb un estand propi situat al recinte comercial (núm. 9A), on al llarg del cap de setmana s’organitzen activitats de networking i es dona a conèixer l’oferta informativa i digital del mitjà.

Entre les propostes destaca una activitat lúdica sota el lema “VI’ne al nostre estand i et regalem una ampolla de vi”, patrocinada per Cava Benito, en què els participants poden respondre un petit trivial sobre actualitat i emportar-se una ampolla de vi fins a esgotar existències. L’objectiu és fomentar la participació i crear un espai proper entre el diari i els visitants.

A més, El Periòdic reparteix durant la fira la seva única edició impresa de l’any, publicada especialment per a aquesta ocasió. El número recull reportatges, entrevistes i continguts destacats de l’actualitat andorrana, consolidant-se com un referent informatiu de proximitat i un punt de trobada amb els seus lectors.

Comparteix
Notícies relacionades
Veus per la memòria
El Govern descarta regularitzar les persones sense papers abans de permetre l’arribada de nous temporers
Morató i Ruzafa marquen a les acaballes i donen el triomf a la selecció femenina en el primer partit contra Gibraltar (2-0)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Casal assegura que l’Executiu serà “transparent fins allà on ho pugui ser” sobre l’Andorra Ciclying Masters
  • Societat
Quatre dossiers amb 19.000 noms dels infants assassinats a Gaza es llegiran durant tot el dia al centre de la capital
  • Societat
El calendari solidari de GosSOS 2026, ‘(In)visibles’, dona visibilitat a dotze gossos del Centre de Protecció Caní
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Periòdic d’Andorra participa a la 46a Fira d’Andorra la Vella amb activitats, networking i la seva edició anual impresa
  • Parròquies, Política
L’Executiu adjudica les obres del segon edifici a preu assequible al carrer Terra Vella per més de 10,6 milions d’euros
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Encamp treu a concurs el projecte per senyalitzar en temps real les places d’aparcament disponibles
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu