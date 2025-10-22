El Periòdic d’Andorra participa a la 46a Fira d’Andorra la Vella amb activitats, networking i la seva edició anual impresa

El Periòdic d’Andorra participa a la 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella amb un estand propi situat al recinte comercial (núm. 9A), on al llarg del cap de setmana s’organitzen activitats de networking i es dona a conèixer l’oferta informativa i digital del mitjà.
Entre les propostes destaca una activitat lúdica sota el lema “VI’ne al nostre estand i et regalem una ampolla de vi”, patrocinada per Cava Benito, en què els participants poden respondre un petit trivial sobre actualitat i emportar-se una ampolla de vi fins a esgotar existències. L’objectiu és fomentar la participació i crear un espai proper entre el diari i els visitants.
A més, El Periòdic reparteix durant la fira la seva única edició impresa de l’any, publicada especialment per a aquesta ocasió. El número recull reportatges, entrevistes i continguts destacats de l’actualitat andorrana, consolidant-se com un referent informatiu de proximitat i un punt de trobada amb els seus lectors.