El Periòdic d’Andorra compleix 29 anys informant d’un país que canvia, però mantenint reptes en clau social

El 3 de febrer de 1997 va veure la llum El Periòdic d’Andorra. Fa 29 anys, el rotatiu iniciava el seu recorregut informatiu en una Andorra que afrontava reptes en mobilitat, política, promoció turística i habitatge, qüestions que, gairebé tres dècades després, continuen ocupant l’agenda informativa, tot i que amb dimensions i condicionants diferents.
Així, les esllavissades van marcar l’actualitat informativa tant el 1997 com el 2026. Fa 29 anys, una incidència a la N260, registrada el 26 de gener a l’altura de Martinet, va provocar importants afectacions viàries. La major part dels problemes es van concentrar el divendres posterior, coincidint amb un elevat moviment turístic. Enguany, una nova esllavissada, aquesta vegada a la RN20, ha tornat a posar el focus en la fragilitat de les vies d’accés al Principat, amb restriccions de trànsit i la necessitat de mantenir rutes alternatives operatives.
La crisi de l’habitatge és un dels àmbits on el contrast entre el 1997 i el 2026 és més evident. Actualment, el preu mitjà de l’habitatge se situa ja per sobre del milió d’euros, amb una oferta cada vegada més limitada, mentre que una part dels pisos per sota dels 400.000 euros es venen amb contractes de lloguer vigents. L’any 1997, en canvi, els preus reflectien una realitat molt diferent: a la Massana, un estudi de 35 metres quadrats costava 6.500.000 pessetes, uns 39.000 euros, i un xalet de 210 metres quadrats tenia un valor de 36.500.000 pessetes, aproximadament 219.000 euros.
Esllavissades, habitatge, política i projecció turística continuen marcant l’actualitat del país, gairebé tres dècades després del naixement del diari
L’ambient polític també mostra diferències i continuïtats. El 1997, el panorama electoral estava definit per quatre caps de llista: Ladislau Baró, per Agrupació Nacional Democràtica; Marc Forné, per Unió Liberal; Jaume Bartumeu, per Nova Democràcia, i Vicenç Mateu, per Iniciativa Democràtica Nacional. El 2026, amb les eleccions generals del 2027 a poc més d’un any vista, el Consell General està compost per Demòcrates per Andorra, que governa amb el suport de Ciutadans Compromesos, després que el conseller no adscrit Víctor Pintos s’unifiqués a aquesta formació. A l’oposició es troben Concòrdia, Andorra Endavant i el Partit Socialdemòcrata.
La participació a Fitur completa el recorregut comparatiu. Fa 29 anys, Andorra hi era present amb representants institucionals com Enric Pujal, del Ministeri de Turisme; Lydia Magallón, cònsol major d’Escaldes, i Francesco Frangialli, secretari general de l’Organització Mundial del Turisme, en un context en què també es presentava públicament el Primer Congrés Mundial de Turisme de Neu, previst per a l’abril a Escaldes. El 2026, el Principat manté la seva presència a la fira amb un estand renovat i un nou enfocament promocional, reforçant la projecció internacional del país.
Amb aquest aniversari, El Periòdic d’Andorra arriba als 29 anys d’història informativa recollint una actualitat que, malgrat els canvis, continua marcada per alguns dels mateixos eixos que ja definien el país l’any 1997.