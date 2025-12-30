Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • D’acord amb el Servei Meteorològic, la situació del mantell nival ha evolucionat favorablement els darrers dies. | Marvin Arquíñigo
Servei Meteorològic

El perill d’allaus al Principat baixa a nivell 2, però es manté la precaució a les zones obagues i inclinades

El mapa del Servei Meteorològic mostra perill moderat, concentrat sobretot a les parets dels circs i zones obagues d’alta muntanya

El Servei Meteorològic Nacional ha actualitzat aquest dilluns el Butlletí del perill d’allaus al Principat d’Andorra, amb una rebaixa del risc general fins a nivell 2 (moderat). Segons la informació publicada, la perillositat queda principalment restringida a les parets dels circs i a zones de fort pendent en orientacions obagues.

D’acord amb el Servei Meteorològic, la situació del mantell nival ha evolucionat favorablement els darrers dies. La freqüència del tipus d’estabilitat més desfavorable —la pobra— ha disminuït, fet que explica la reducció del nivell de perill en el conjunt del territori. Tot i això, els tècnics alerten que encara es poden produir allaus de mida petita o mitjana en punts concrets, especialment en terrenys complexos d’alta muntanya.

El mapa del butlletí mostra una distribució del risc majoritàriament moderada, amb especial atenció a les zones elevades i a les orientacions nord, on la neu es manté més freda i menys transformada. En aquests indrets, el mantell pot presentar capes febles persistents, sobretot en pendents pronunciades.

Per aquest motiu, el Servei Meteorològic insisteix que, malgrat la millora general, cal extremar les precaucions als indrets obacs més inclinats, especialment en activitats fora pista o d’alta muntanya. Recomanen una bona planificació de les sortides, l’ús de material de seguretat adequat i la consulta regular de les actualitzacions del butlletí d’allaus.

