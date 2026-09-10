El passaport andorrà ocupa el 36è lloc mundial amb una cobertura global que supera el 80% de les destinacions

El passaport andorrà se situa aquest 2026 en el 36è lloc del rànquing mundial, amb una puntuació de mobilitat de 159 i una cobertura global del 80,3%. En concret, permet accedir a 99 destinacions sense visat, mentre que en 50 es pot obtenir un visat a l’arribada o utilitzar altres fórmules d’entrada simplificada i en deu és necessària una autorització electrònica de viatge (eTA). En les 39 destinacions restants analitzades es requereix un visat previ.
Altrament, Europa presenta una cobertura del 100% per als titulars del passaport andorrà, amb 45 de les 46 destinacions analitzades accessibles sense visat i el Regne Unit mitjançant una autorització electrònica de viatge. El mateix percentatge s’assoleix als països del Golf, tot i que amb diferents modalitats d’entrada. A Amèrica del Sud, la cobertura arriba al 91,7%, mentre que a Amèrica del Nord és del 87%. En aquesta última regió, tant els Estats Units com el Canadà figuren entre les destinacions que requereixen una autorització electrònica.
La cobertura a Àsia se situa en el 76%, amb 18 destinacions accessibles sense visat, 17 amb visat a l’arribada o altres sistemes simplificats, tres amb autorització electrònica i 12 que exigeixen un visat previ. Entre els països asiàtics als quals es pot accedir sense visat hi ha la Xina, amb una estada de 30 dies, i el Japó, amb 90 dies. Les fórmules simplificades varien segons la destinació i poden incloure visats electrònics, targetes d’arribada o altres procediments previs, com els previstos a Austràlia, Nepal, Malàisia, Singapur o Tailàndia.
Pel que fa a l’evolució dels darrers anys, la puntuació de mobilitat del passaport andorrà ha passat dels 114 punts i el 29è lloc mundial del 2020 als 159 punts i la 36a posició actual. El 2024 va assolir els 162 punts i el 35è lloc, mentre que el 2025 va registrar 161 punts i es va situar en la 33a posició. En altres indicadors del mateix conjunt de dades, Andorra ocupa el 23è lloc entre els 27 països que utilitzen l’euro i el 36è entre els 57 estats participants de l’OSCE, mentre que en l’indicador que mesura la facilitat d’entrada concedida als titulars de passaports estrangers figura en el 92è lloc entre 199 països.