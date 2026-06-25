Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un acte de la Festa Major del Pas de la Casa. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Tradició

El Pas de la Casa celebrarà la Festa Major aquest cap de setmana amb un seguit d’activitats per a tots els públics

La cita arrencarà amb el concurs de pesca al llac d'Abelletes i el mercat a la plaça de l'Església en una jornada amb protagonisme gastronòmic

El Pas de la Casa es prepara per celebrar la seva Festa Major, que enguany tindrà lloc del 27 al 29 de juny amb la plaça de l’Església com a principal escenari de les activitats. Durant tres dies, residents i visitants podran gaudir d’una programació variada que inclou música en directe, àpats populars, activitats infantils i propostes per a tots els públics.

La cita arrencarà dissabte amb el tradicional concurs de pesca al llac d’Abelletes i el mercat a la plaça de l’Església. Al migdia, la gastronomia prendrà protagonisme amb l’hamburguesada popular, per a la qual caldrà adquirir un tiquet al preu de dos euros. La tarda estarà dedicada especialment a la cultura popular i al públic familiar, amb un taller a càrrec dels Castellers d’Andorra, activitats de bombolles gegants, un berenar infantil i el concurs de petanca. La jornada finalitzarà amb l’actuació del grup de versions Campikipugui i la sessió musical del DJ Marc Montalvo.

Diumenge serà el torn d’activitats tan participatives com la festa Holly i la festa de l’escuma. La música continuarà sent una de les protagonistes de la celebració, amb el concert del grup de versions Freyjà i una sessió de ritmes progressius a càrrec del DJ Renzo. La Festa Major clourà dilluns amb la tradicional missa de Sant Pere, prevista a les 12.00 hores, seguida d’un aperitiu popular i d’altres activitats festives. El grup Vibrand posarà el punt final a la celebració amb una actuació prevista a les 14.00 hores.

Una festa segura per a tothom

El Comú d’Encamp impulsarà durant la Festa Major la campanya ‘Fem que la festa sigui un espai segur per a tothom’, una iniciativa que ja es va posar en marxa durant la Festa del Poble d’Encamp i que té com a objectiu fomentar un consum responsable, prevenir conductes de risc i promoure unes celebracions saludables, inclusives i respectuoses.

Comparteix
Notícies relacionades
El PS posa en dubte l’anticonstitucionalitat davant d’una llei de l’avortament «Hi ha mecanismes»
L’Escena Nacional d’Andorra i Teatre de l’Abast obren una convocatòria per a un nou projecte de creació escènica
Govern, previ acord amb la Generalitat, es vol fer càrrec dels serveis dels esportistes que entrenen a Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra Telecom, escollit per gestionar els registres satel·litaris davant la Unió Internacional de Telecomunicacions
  • Societat, Successos
Extraditen a Andorra un condemnat per abusos sexuals a dues menors perquè compleixi la pena de presó pendent
  • Societat, Tribunals
El Tribunal Superior estudia els recursos contra la condemna per la presumpta agressió sexual en un local d’oci
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Les filtracions de la plaça Vinyes continuen sota anàlisi mentre el comú apel·la al diàleg entre les diferents parts
  • Parròquies
L’arrossada popular confirma el ‘poder’ de convocatòria de la Festa del Poble amb prop de 1.000 racions repartides
  • Parròquies, Societat
Canillo agrupa els seus principals atractius en nous paquets experiencials per potenciar un turisme més complet
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu