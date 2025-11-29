Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Carrer François Mitterrand. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Tancament imminent al Clot

El parc i l’aparcament de Nacions Unides es clausuren per les noves edificacions al Clot d’Emprivat

La rescissió del contracte de lloguer obliga a tancar l’espai mentre el nou POUP incrementa les exigències d’espai lliure

La propietat de l’illa 6 del Clot d’Emprivat ha comunicat la seva voluntat de rescindir el contracte de lloguer amb el Comú d’Escaldes-Engordany, fet que obligarà a tancar el parc i l’aparcament de Nacions Unides a partir de l’1 de desembre. En conseqüència, el pàrquing deixarà d’estar operatiu aquest dissabte a les 06.00 hores.

En aquest espai, les propietats impulsaran la construcció de tres noves edificacions segons els drets urbanístics derivats del POUP del 2018, que permetia un model més intensiu amb torres de fins a 20 plantes i una cessió obligatòria del 15% de terreny. Davant aquest marc heretat, els equips comunals anteriors i actuals han treballat per reduir l’impacte urbanístic i millorar l’equilibri entre desenvolupament i espais per a la ciutadania.

La modificació del POUP aprovada el 2023 ha elevat de manera significativa les exigències de reserva d’espai lliure: del 15% inicial s’ha passat a entre un 50% i un 64% per a cada nova edificació. Aquesta reforma normativa ha estat clau per preservar el parc infantil del carrer de les Nacions Unides i assegurar una zona verda que mantingui un espai de lleure de qualitat per al veïnat.

Pel que fa a l’aparcament, les negociacions amb la propietat i els promotors han permès arribar a un acord considerat favorable per a la parròquia. Tot i la desaparició de les 72 places existents, es preveu la incorporació d’una nova planta soterrada amb 132 places comunals, més àmplies, cobertes i de titularitat pública. Dels 6,9 milions d’euros que els promotors havien d’abonar al Comú en tributs i cessió econòmica, 5,7 milions es compensaran amb la dació de la nova planta, mentre que els 1,2 milions restants ja s’han ingressat en el moment d’atorgar la llicència d’edificació.

Aquesta actuació representa, segons el Comú, una millora estratègica per al present i futur d’Escaldes-Engordany, ja que permet minimitzar l’impacte dels projectes urbanístics heretats, augmentar els espais verds i incrementar la capacitat d’estacionament en una de les zones més cèntriques de la parròquia.

