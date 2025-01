El Palau de Gel tanca el Nadal amb 6.467 visitants

El Palau de Gel d’Andorra ha experimentat un augment significatiu en el nombre de visitants durant la temporada nadalenca 2024-2025, registrant un increment del 78% en comparació amb les dades de Nadal 2022-2023. En total, 6.467 persones han participat en les diverses activitats que ofereix aquest equipament.

El dia amb més afluència va ser el 29 de desembre, amb un total de 567 visitants, dels quals 441 van utilitzar la pista de gel. D’altra banda, el 3 de gener, va ser un dels altres dies amb més afluència on es van vendre 107 entrades per accedir a la piscina, fos per practicar esports o per l’activitat Splash. Per incentivar aquesta zona, durant el mes de gener s’ha llançat una promoció especial 2×1 per als usuaris que portin el forfet de Grandvalira.

Aquest Nadal, la diversificació dels ingressos ha estat notable. Si bé el 78% dels ingressos el Nadal 2022-2023 provenien de la pista de gel, enguany aquesta xifra ha baixat al 71%, evidenciant un creixement en altres àrees com la restauració i la piscina. La cafeteria del Palau de Gel ha tingut una gran afluència, representant el 18% dels ingressos totals durant aquest període. Per la seva banda, la piscina ha passat d’un modest 1% dels ingressos en el 2022-2023 a un 6% aquest any.

Els resultats obtinguts, sumats a l’èxit del pont de la Puríssima, reforcen el Palau de Gel com un punt de referència social, esportiu i turístic de la Parròquia de Canillo. Jordi Alcobé, cònsol major del comú de Canillo, destaca que “estem en una bona direcció i els bons resultats consoliden el nou projecte que hem començat perquè el palau de gel sigui un dels punts importants de Canillo”. D’aquesta manera Alcobé ha fet referència a la importància d’aquest espai en l’àmbit social, esportiu i turístic.