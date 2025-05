Reunió de cònsols

Els comuns promouran un portal, similar al de Reempresa, per facilitar el relleu generacional dels comerços

Les corporacions demanen una pròrroga de set dies del projecte de llei sobre l'accessibilitat universal "per poder fer les nostres aportacions"

Un portal per facilitar el relleu generacional dels petits comerços i una pròrroga del projecte de llei sobre l’accessibilitat universal. Aquests són els dos punts que la cònsol major de la Massana i la d’Ordino, Eva Sansa i Maria del Mar Coma, han volgut destacar de la reunió de cònsols d’aquest matí.

Pel que fa al primer, es tracta d’un projecte proposat des de l’ens de la capital que té la voluntat de fer un acompanyament al relleu generacional en aquells comerços que tancaran en un curt termini, per prejubilació, i perquè no quedin locals buits dins el teixit comercial. Així doncs, es començarà a treballar aviat, en principi aquest mateix mes, entre la Cambra de Comerç i Andorra Business, amb el suport de tècnics de cada corporació comunal, per engegar un portal similar al de Reempresa, un mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya.

“Hi ha la preocupació dels comerços de tota la vida, en què en un moment o altre s’han de jubilar i no saben com traspassar-ho. De vegades tancar un d’aquests comerços pot fer de taca d’oli, i el que es vol és potenciar que la gestió sigui molt més fàcil”, ha comentat Sansa, apuntant que el cas de Reempresa “potser seria l’exemple a calcar”. Abans de publicar un anunci en l’esmentat portal, però, des d’Andorra Business es contractarà una sèrie de professionals perquè assessorin els comerços amb un estudi financer per posteriorment prendre la decisió de traspassar el local, o el comerç en si, o tancar definitivament.

Avui dia encara no hi ha cap calendarització, tot i que Coma ha assenyalat que s’està treballant per conèixer els “tempos i saber quin pressupost s’haurà de destinar”. Un pressupost que cada corporació aportarà en base el seu volum de comerç. En aquest sentit, la mandatària ordinenca ha explicat que l’assessorament no serà totalment gratuït per als comerços, però que cada ens farà una aportació i la resta anirà a càrrec del comerciant.

Llei d’accessibilitat

En relació amb el segon punt, Coma ha recordat que el projecte de llei sobre l’accessibilitat universal s’està tramitant al Consell General, però que en “tocar competències comunals”, han demanat una pròrroga de set dies “per poder fer les nostres aportacions i inclús parlar dels nostres neguits al respecte”. Segons ha indicat, hi ha alguns comuns que ja han començat a treballar al respecte, i que durant aquesta pròrroga “enviarem les diferents propostes [mitjançant un intermediari] als grups parlamentaris perquè estiguin al cas d’aquests neguits o aportacions que volem fer”.

“Hi ha, per exemple, un tema que considerem que és realment competència només del Govern, i cada vegada que ens posen, diguem-ne, una mica pel mig, necessitem efectius per poder dur a terme segons quines feines. Llavors, hem de mirar d’afinar segons quins matisos”, ha citat Santa. És a dir, poder analitzar quines són les afectacions que aquesta llei comportarà als comuns, com “veure quina afectació directa tenen les obres que hem de fer a nivell públic: què hem d’incloure, què no, com, etc.”, i pel que fa als projectes urbanístics que entrin de privats, saber “què hem de procurar controlar”.