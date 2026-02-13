Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El rodatge s'ha desenvolupat en diversos espais del complex. | Caldea
El Periòdic d'Andorra
Col·laboració que traspassa fronteres

El nou videoclip de Julieta es roda a Caldea i converteix el complex termal en l’escenari principal de ‘Cent per cent’

La producció, dirigida per Alba Ricart, utilitza llacunes, banys i espais arquitectònics singulars del centre com a localitzacions del rodatge

Caldea va acollir a principis d’any el rodatge del videoclip de ‘Cent per cent’, el nou single de la Julieta, en una acció que ha unit l’univers musical de l’artista amb l’experiència termal del centre. L’estrena de la peça audiovisual s’ha previst per a aquest divendres 13 de febrer. Des de Caldea han assegurat que “la col·laboració ha nascut d’una connexió natural entre el missatge de ‘Cent per cent’ i la nostra manera d’entendre l’experiència termal”, remarcant que la cançó “parla de viure amb intensitat, gaudir del moment i connectar amb la pròpia natura”. Uns valors que, segons han apuntat, encaixen amb el concepte ‘Flueix’, el qual defineix la identitat del centre.

“La col·laboració ha nascut d’una connexió natural entre el missatge de ‘Cent per cent’ i la nostra manera d’entendre l’experiència termal”

El rodatge s’ha desenvolupat en diversos espais del complex, com les llacunes interiors, els banys, les saunes i diferents zones arquitectòniques singulars. El videoclip, dirigit per la realitzadora Alba Ricart, ha posat en valor tant la dimensió sensorial de l’equipament com la seva arquitectura icònica i les noves intervencions que s’hi han dut a terme en els darrers temps. “Hem volgut que cada espai formi part activa del relat visual i transmeti l’essència de Caldea”, han destacat des de l’entitat.

Cal destacar que aquesta iniciativa s’ha impulsat de la mà de l’agència creativa Usted i la productora Vampire, associada al festival Primavera Sound. Així, el centre ha reafirmat la voluntat d’obrir-se a nous públics i reforçar el seu posicionament dins l’oferta del país. “La música és un llenguatge universal que ens permet connectar amb noves generacions i consolidar-nos com una experiència contemporània a Andorra”, han conclòs des de Caldea.

