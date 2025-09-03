El nou conveni col·lectiu del SAAS es troba en la recta final i es portarà a votació en una assemblea aquest mes

“Queden quatre punts per acabar de tancar”. Així ho han remarcat fonts properes a la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) en ser qüestionats per EL PERIÒDIC sobre el nou conveni col·lectiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el qual es troba en fase de negociació entre la direcció i el comitè d’empresa. Segons apuntalen, un cop acordats aquests darrers serrells, la proposta s’haurà de presentar en una assemblea extraordinària perquè els treballadors decideixin si l’accepten o no. En cas de negativa, el conveni actual quedaria vigent fins a arribar a un nou acord.
En aquest sentit, les mateixes fonts han confirmat que la previsió és que l’assemblea es convoqui al llarg de setembre, ja que l’actual conveni caduca a l’octubre. “Anem amb el temps una mica ajustat”, han admès. Tanmateix, han recordat que en la primera reunió amb el nou comitè d’empresa es va impulsar una enquesta entre els treballadors per recollir les seves prioritats i, de la informació recollida fins ara, es desprèn que només resten “quatre punts” per arribar a un acord definitiu amb la direcció del SAAS.
Per altra banda, des del comitè d’empresa del SAAS s’ha apuntalat que es continua treballant de manera conjunta amb la direcció del servei per acabar de perfilar aquests mateixos punts del nou conveni col·lectiu “en un clima de confiança, voluntat i predisposició per arribar a un acord satisfactori per ambdues parts”. A més, han apuntalat que al llarg de l’època estival s’ha continuat avançant “de manera constant” en les negociacions, amb l’objectiu “d’arribar al millor acord possible per a tots els professionals del SAAS”.