El nou acord entre FEDA i Endesa garanteix uns preus estables fins al 2037 i obre la porta a un futur ‘data center’

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i l’elèctrica espanyola Endesa han signat un nou conveni que consolida una relació de col·laboració iniciada fa més de 25 anys. L’acord, rubricat aquest dilluns pel director general de FEDA, Albert Moles, i el director general de Comercialització d’Endesa, Davide Ciciliato, assegura el subministrament del 30% de l’energia que el Principat adquireix a Espanya, amb origen renovable i preus estables durant la pròxima dècada.
Segons ha explicat Moles, la relació entre les dues empreses és “privilegiada” des que l’any 1998 es va establir el primer contracte de subministrament. El conveni actual, vigent fins al 2030, s’amplia ara fins al 2037 i cobreix el període de subministrament comprès entre el 2031 i el 2037, garantint la continuïtat d’un model de cooperació que, segons el director general de FEDA, “ha demostrat la seva solidesa en moments de crisi com les de 2008 o 2021-2022”. “Gràcies a la confiança i al suport d’Endesa, hem pogut superar aquestes etapes reforçats i més resilients”, ha subratllat.
Moles ha destacat que la renovació s’ha fet “en un moment en què totes dues parts ens sentim còmodes, sense pressió per esperar a l’últim moment”, fet que ha permès pactar condicions favorables. El nou contracte estableix que una part de l’energia es continuarà adquirint a preu de mercat i una altra s’anirà tancant progressivament en funció dels preus futurs, amb l’objectiu d’assegurar “estabilitat i previsibilitat” fins al 2037.
A més, Moles ha precisat que l’acord preveu combinar subministrament a preu variable amb contractes a llarg termini i preus fixos, la qual cosa permet garantir estabilitat econòmica i mantenir preus alineats amb els del mercat actual. Tot i així, no ha revelat la xifra exacta per raons de confidencialitat, i ha afirmat que “el preu acordat no obliga a replantejar canvis substancials en les tarifes de FEDA”.
Per la seva banda, el responsable d’Endesa, Davide Ciciliato, ha posat en valor la col·laboració històrica amb FEDA i ha assegurat que “no és només una relació comercial, sinó una aliança estratègica”. “En un món que canvia molt ràpidament, és difícil trobar socis de confiança. Treballem plegats des de fa 25 anys i volem continuar construint una relació a llarg termini”, ha destacat.
Ciciliato ha subratllat que la cooperació amb FEDA s’ha mantingut “forta com sempre” i que la companyia espanyola veu Andorra com un “soci que co-inverteix en el futur”. En aquest sentit, ha apuntat que el país pot esdevenir un pol d’atracció de projectes tecnològics i d’infraestructures energètiques, com ara centres de dades vinculats a la intel·ligència artificial. “Gràcies a la IA, Andorra és un lloc ideal per a un data center: té aigua, fred, una energia poc utilitzada i una xarxa moderna capaç de gestionar grans volums de potència”, ha assegurat.
Moles ha coincidit en aquesta visió i ha explicat que la proposta “es podria valorar segons la seva dimensió”. “Segons la mida, es pot plantejar implantar algun data center a Andorra. Els avantatges competitius del país respecte a altres zones són, sobretot, la xarxa i la capacitat que té per créixer en aquest sentit”, ha detallat.
Els responsables de totes dues empreses han obert la porta a explorar noves àrees de col·laboració, especialment en camps com la mobilitat elèctrica, la sostenibilitat i el desenvolupament de centres de dades. Segons Moles, “el repte no és tant el subministrament d’energia com la capacitat de distribució i d’ampliació de la xarxa”. En aquest sentit, ha assenyalat que FEDA treballa en projectes per reforçar les connexions amb Espanya i “augmentar la capacitat de la xarxa elèctrica andorrana per donar resposta a futurs projectes tecnològics”.