  • En els darrers dotze mesos, el total de vehicles que han entrat al Principat arriba als 4.283.178. | Marvin Arquíñigo
Recompte de vehicles a les fronteres

El nombre d’entrada de vehicles d’agost baixa fins als 453.676, una caiguda del 0,4% respecte l’any passat

Els accessos de turismes per la frontera hispanoandorrana creixen un 0,1%, mentre que els procedents de França retrocedeixen

Durant el mes d’agost van accedir al país 453.676 vehicles, una xifra que representa una caiguda del 0,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. En el detall per tipologia, els turismes registren un descens de l’1,8%, mentre que els vehicles pesants pugen un 59,7%, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística.

Pel que fa a la procedència, els turismes entrants des d’Espanya pràcticament es mantenen estables amb una variació positiva del 0,1%, mentre que els que arriben de França retrocedeixen un 4,8%. En relació amb els vehicles pesants, es constata un increment del 29,7% per la frontera hispanoandorrana i un fort augment del 363,8% per la francoandorrana, un creixement atribuït al canvi en la metodologia de càlcul aplicat a partir del maig del 2025.

Si s’analitza el període comprès entre gener i agost, en comparació amb el mateix interval del 2024, el volum total de vehicles mostra un descens de l’1,3%. En aquest cas, els provinents d’Espanya creixen un 1,4%, mentre que els de França disminueixen un 6,8%.

En els darrers dotze mesos, el total de vehicles que han entrat al Principat arriba als 4.283.178, fet que representa un increment del 0,5% respecte al mateix període anterior, quan se’n van comptabilitzar 4.260.108. Els accessos per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 100.220 unitats (+3,5%), mentre que els de la frontera francoandorrana han caigut en 77.150 unitats (-5,5%).

