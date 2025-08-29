Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La seu del Museu Hidroelèctric. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
Una mostra renovada

El Museu Hidroelèctric treballa en la renovació de la col·lecció permanent per “adaptar-ho a les noves audiències”

Alcázar apuntala que la voluntat és actualitzar l’exposició després de 16 anys en funcionament i que el procés, ara per ara, "està molt avançat"

El Museu Hidroelèctric fa un temps que treballa en la proposta de renovació de la seva exposició permanent, una iniciativa que té com a objectiu adaptar la mostra a les noves audiències i oferir una experiència actualitzada als visitants. Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC la coordinadora del Megawat de l’entitat, Fran Alcázar, “estem treballant en la reforma del museu, més concretament en el contingut”. Alcázar ha remarcat que la col·lecció necessita una revisió perquè ja fa alguns anys que es va inaugurar i cal una mirada nova. “Volem renovar-ho perquè ja tenim 16 anys i he d’adaptar-lo a les noves audiències”, ha afegit.

La coordinadora ha recordat que la novetat es concentrarà en l’exposició permanent i que aquesta línia de treball ja es va anunciar durant la celebració del 15è aniversari del museu. Des d’aleshores, l’equip ha estat desenvolupant el projecte per fer-lo realitat. Tot i que encara no s’han avançat detalls concrets sobre com serà la nova proposta, Alcázar ha assegurat que el procés està molt avançat: “En tindreu notícies aviat”, ha conclòs.

