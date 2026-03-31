  • El mural ceràmic de Sergi Mas, a l’antiga fàbrica d’Arinsal, representa les diferents fases de l’aigua mineral i ha sobreviscut a l’incendi que va devastar la nau. | Comú de la Massana
La peça clau del patrimoni artístic sobreviu a l'incendi

El mural ceràmic de Sergi Mas resisteix l’incendi de la fàbrica d’Aigües d’Arinsal i es manté en un bon estat general

Sansa destaca que l’obra “continua com estava” i ho considera “el millor homenatge”, mentre es preveuen actuacions per preservar l’espai

La mort de l’escultor Sergi Mas aquest dimarts als 95 anys ha coincidit amb una notícia que ha aportat un bri de consol enmig de la pèrdua: el mural més gran que va crear a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal ha sobreviscut a l’incendi que la setmana passada va deixar la nau pràcticament destruïda. Segons ha informat el Comú de la Massana, efectius de Bombers i Policia han accedit aquest matí a l’interior de l’edifici per comprovar l’estat del mosaic ceràmic, una intervenció impulsada per la cònsol major, Eva Sansa.

“Estem molt contents que el mural continuï com estava, amb algunes peces malmeses, però ja ho estaven abans de l’incendi”, ha assenyalat la cònsol, qui ha remarcat que la comprovació s’ha produït en una jornada especialment emotiva per a tot el país: “Avui és un dia trist […] Quan hem rebut la notícia estàvem a Arinsal i ens ha confortat veure que el seu mural estava en bon estat”, ha afegit. Així, Sansa ha explicat que la primera constatació visual ja va ser positiva, ja que “ha estat un gran moment quan hem vist per un forat de la porta que el mosaic continuava dempeus. Crec que avui és el millor homenatge que podem fer a Sergi Mas”.

“Agraeixo molt tant al servei de Policia com al de Bombers que hagin accedit a fer la comprovació, ja que el mural significava molt per a la gent d’Arinsal”, ha destacat Sansa, tot apuntant que ha pogut accedir a l’espai durant uns minuts per comprovar-ne l’estat. Cal destacar que el mosaic està ubicat a l’anomenada ‘sala del mural’, un espai amb grans vidrieres concebut perquè l’obra fos visible des de l’exterior. L’edifici es va construir com a sala de recepció en el marc de les obres d’ampliació de la fàbrica a finals dels anys vuitanta.

L’obra, de 15 metres de llarg per 4 d’ample, representa les diferents fases de l’aigua mineral, des del seu origen a les muntanyes d’Arinsal fins al seu consum. El recorregut visual inclou el procés d’embotellament, la distribució i diverses escenes quotidianes, així com elements simbòlics com el camió de repartiment o l’etiqueta amb l’eslògan ‘Com més alta, més pura’.

Pel que fa a l’estructura de l’espai, la inspecció preliminar indica que no ha patit danys greus. “Les bigues del sostre sembla que estiguin en bones condicions, tot i que encara és d’hora per valorar l’estat real d’aquesta part de l’edifici”, ha indicat Sansa, qui ha avançat que el comú demanarà “de forma immediata” actuacions per garantir la preservació de la sala.

Els Bombers donen per extingit l'incendi a l'antiga fàbrica d'Aigües d'Arinsal i posen punt final a l'operatiu

