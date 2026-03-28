Els Bombers donen per extingit l’incendi a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal i posen punt final a l’operatiu

L’incendi a l’antiga fàbrica d’aigua d’Arinsal es dona ja per extingit des d’aquest migdia després de diversos dies d’intervenció dels equips d’emergència. Els Bombers han aconseguit eliminar els darrers focus actius que encara persistien a l’interior de l’edifici, posant punt final a un operatiu que s’ha allargat dos i dies i mig des de l’inici de l’incendi per la dificultat d’accedir a tots els punts calents.
Fins ahir, la situació era diferent: tot i que el foc es trobava controlat i ja no comportava cap perill, encara no es podia donar per extingit. Les tasques se centraven a continuar remullant la zona i a controlar possibles revifades provocades pels focus interns que es mantenien actius dins l’estructura.
Aquest escenari, amb el foc estabilitzat però no completament apagat, va obligar a mantenir la vigilància durant hores fins a assegurar-ne l’extinció total. Finalment, amb la desaparició de qualsevol punt calent, els bombers han pogut donar l’incendi per extingit i tancar l’operatiu.