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  • Exhibició d’acrobàcies Stunt de Sarah Lezito , al Can Rodes. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra

El Motand acomiada tres dies d’activitat amb una elevada participació i bones sensacions entre el teixit comercial

L'exhibició d'Sarah Lezito reuneix més de 600 persones, mentre expositors i establiments de la capital valoren positivament el retorn generat

El Motand 2026 ha posat aquest diumenge el punt final a tres dies dedicats al món de la motocicleta amb un balanç positiu tant pel que fa a la participació com al retorn generat per als comerços i expositors participants. Així, i al llarg del cap de setmana, la Fira de la Moto, l’exposició de motocicletes clàssiques, els simuladors, els tallers de conducció, els espais d’aerografia i personalització, així com les rutes Rider 468, Road Trip i Royal Rider, han mantingut una elevada afluència de públic a la zona de l’avinguda Santa Coloma i del Parc Fluvial.

Un dels principals reclams de l’edició ha estat l’exhibició d’Stunt protagonitzada dissabte per Sarah Lezito. Més de 600 persones van omplir l’aparcament de Canrodes per seguir l’espectacle d’acrobàcies de la pilot francesa, el qual es va convertir en un dels moments més seguits del certamen. A més, tant els professionals del sector com els comerços de la zona han valorat favorablement el volum de visitants registrat durant els tres dies, un fet que, consideren, reforça el paper del Motand com a dinamitzador de l’activitat econòmica i comercial de la parròquia.

En aquest sentit, des de l’organització s’ha posat en valor l’aposta per un esdeveniment obert a tots els públics, amb activitats vinculades al món de la motocicleta i una estreta col·laboració amb el teixit comercial. Així mateix, s’ha destacat que la resposta del públic i les valoracions dels expositors animen a continuar treballant per consolidar el Motand dins el calendari d’esdeveniments d’Andorra la Vella. La jornada de diumenge, doncs, ha posat el punt final a aquesta edició amb la tradicional desfilada de cloenda pels carrers de la capital, la qual ha reunit desenes de motocicletes abans de donar per tancat el certamen.

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